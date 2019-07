Vandalisme: Trois-Rivières sollicite l’appui de la population

Alors que la saison estivale bat son plein, Trois-Rivières observe une augmentation du nombre d’actes de vandalisme dans les parcs publics et les espaces verts sur son territoire. Les photos à l’appui sont éloquentes…

Grabuge dans les toilettes chimiques, graffitis sur les installations, bris du mobilier urbain, notamment des tables, des estrades, des poubelles et des clôtures : les actes de méfaits se concentrent principalement dans les parcs du centre-ville et de l’est de Trois-Rivières, notamment les parcs Pie-XII, Champlain, Lemire, du Père-Breton, Rochefort et Martin-Bergeron.

Depuis le début de l’été, les coûts reliés au nettoyage de ces méfaits se chiffrent à 81 000$. Ce montant pourrait toutefois grimper, particulièrement en raison d’autres opérations de nettoyage prévues.

Dans une optique de prévention, la Ville invite donc les Trifluviens à signaler les actes dont ils sont témoins en communiquant avec la Direction de la police au 819-691-2929, (Poste #6). Les citoyens peuvent également aviser la Ville s’ils constatent des bris ou graffitis en communiquant avec le 311.

Chaque été, la brigade IMParc sillonne les parcs trifluviens afin de sensibiliser la communauté quant aux règlements municipaux dans les parcs. En opération 7 jours par semaine de 19h à 1h30, les équipes interviennent directement auprès de la clientèle lors de problématiques.

Le programme Surveillance de quartiers et l’escouade Vélo-patrouille de la Ville de Trois-Rivières portent également une attention particulière à la situation.