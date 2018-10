Vandalisme à Hockey Balle Mont-Carmel

Crédit photo : Photo via Facebook

Hockey Balle Mont-Carmel annonçait sur sa page Facebook, ce lundi, avoir été victime de vandalisme auprès de ses installations. Le ou les coupables s’en sont bien sortis pour le moment.

Outre des rampes de la terrasse brisées et du grabuge fait aux tables à pique-nique, le tableau d’affichage, évalué à environ 7000$, a été saccagé.

«Nos assurances ne couvrent pas ce genre de bris, seulement la responsabilité civile en cas de blessure due aux installations, donc c’est une perte totale évaluée à près de 7 000$», a confirmé l’organisation d’Hockey Balle Mont-Carmel.

«Depuis quatre ans, nos installations sont mises à la disposition des citoyens, et ce gratuitement en tout temps, et à nos frais, contrairement à la plupart des centres de dekhockey, entre autres Trois-Rivières et Shawinigan, qui sont des centres clôturés, donc l’accès n’est pas possible en dehors des heures d’activités. C’était notre façon à nous de redonner aux gens de Mont-Carmel.»

Notons que le ou les fautifs sont toujours en cavale.

«Les caméras de la ville n’ont pas pu fournir d’images, car elles pointent vers la cour municipale et on ne voit pas la surface.»

Pour toutes informations à ce sujet, vous pouvez contacter via le Hockey Balle Mont-Carmel https://www.facebook.com/HockeyballeMC/