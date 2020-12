Valoriser les sciences en utilisant l’aérospatiale

Le Collège de l’Horizon travaille à l’élaboration d’un programme unique. Nommé Aéro+, celui-ci a pour objectif d’intéresser les élèves à l’apprentissage des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques en les initiant au domaine de l’aérospatiale.

Le projet est né du désir de revamper le volet scientifique offert aux élèves. «Comme on a plusieurs entreprises dans la région qui œuvrent dans le secteur de l’aéronautique et de l’aérospatial, on y a vu l’opportunité de se concentrer là-dessus, explique Étienne Houle, directeur adjoint au Collège de l’Horizon. C’est un secteur méconnu du grand public, mais beaucoup d’emplois y sont rattachés.»

À terme, le projet permettra aux élèves d’obtenir une double diplomation : un diplôme d’études secondaires et un diplôme d’études professionnelles (DEP) en montage de structures en aérospatiale.

«Ici, à l’école, on accueille des élèves de première et deuxième secondaire. Ils travailleront, entre autres, avec des simulateurs de vol et des drones pour faire de la programmation. Ils feront aussi des visitent d’entreprises. La suite du programme sera ensuite offerte à l’Académie les Estacades pour les troisième, quatrième et cinquième secondaire. C’est du moins ce qui est prévu pour le moment, le projet n’est pas encore complété», précise M. Houle.

En raison de la crise sanitaire, la mise sur pied du projet a été retardée. Toutefois, le directeur adjoint assure que le programme débutera d’ici quelques semaines. «On est en train d’aménager un aérolab dans l’école, dit-il. On pense bien pouvoir commencer après les Fêtes. Notre première classe sera composée de quinze élèves pour roder le projet. Après, ce sera des classes complètes. Ce sera une option intégrée à la grille des matières.»

Le programme Aéro+ est soutenu par plusieurs partenaires, dont Desjardins, AAR Aircraft Services – Trois-Rivières et Innovation et Développement économique (IDE) Trois-Rivières. Récemment, Desjardins a annoncé un investissement de 450 000 $ pour soutenir la réussite scolaire des élèves de la région. Pour l’année scolaire en cours, huit projets ont été sélectionnés, dont celui du Collège de l’Horizon.