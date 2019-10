Valérie Renaud-Martin retourne au conseil de ville

Après une très chaude lutte pour la victoire dans la circonscription de Trois-Rivières, Valérie Renaud-Martin, candidate pour le Parti libéral du Canada, termine la course au deuxième rang avec seulement 1502 voies derrière la candidate du Bloc Québécois, Louise Charbonneau.

Malgré sa défaite, la candidate libérale est tout de même très fière de sa position, et même si elle aurait souhaité terminer en tête, elle mentionne sa petite fierté d’avoir terminé devant le candidat conservateur Yves Lévesque, ancien maire de la ville de Trois-Rivières.

« Ce soir, les Trifluviens et les Trifluviennes ont fait un choix, et il faut le respecter. Louise Charbonneau, c’est quelqu’un avec qui j’ai eu l’occasion d’échanger tout au long de cette campagne et elle une bonne personne. Je lui souhaite tout le succès possible dans cette aventure qui sera peut-être courte, parce qu’on a un gouvernement minoritaire. Pour moi, ce n’est que partie remise », mentionnait Valérie Renaud-Martin dans son discours au terme de la soirée.

En effet, la candidate libérale n’est pas fermée à l’idée de se présenter à nouveau: « Je n’ai que 37 ans, j’aime la politique, j’aime m’impliquer pour les gens, j’aime ma ville et je vais continuer à m’impliquer pour les Trifluviens et les Trifluviennes tant qu’ils le voudront. »

« On est parti de rien à Trois-Rivières où les libéraux n’ont pas été présents depuis longtemps. Même si on n’a pas eu la victoire, on a quand même une victoire d’être rassemblés aujourd’hui et d’être un groupe libéral plus fort », poursuit Mme Renaud-Martin.

« J’ai toujours cru aux valeurs libérales et j’y crois encore d’ailleurs. Je suis convaincue que les Trifluviens et les Trifluviennes méritent d’être au pouvoir et d’être assis aux tables des décideurs », ajoute-t-elle.

Mme Renaud-Martin, qui souhaitait ardemment voir la circonscription de Trois-Rivières à la Chambre des communes, croit que la ville a peut-être manqué une occasion de choix d’être assise à la table décisionnelle.

Malgré tout, Valérie Renaud-Martin reprendra son poste de conseillère municipale pour le district des Carrefours. Son aventure dans la politique fédérale n’était en rien une façon de dire qu’elle souhaitait quitter son rôle de conseillère, mais représentait pour elle une manière d’en faire plus pour les citoyens et les citoyennes.

Dès l’annonce de sa défaite dans la circonscription de Trois-Rivières, la conseillère municipale était déjà prête à reprendre ses dossiers laissés en suspens dans son district pour lequel elle affirme avoir encore de beaux projets. « Je faisais beaucoup de choses pour mon district et je vais démontrer aux gens qu’ils peuvent toujours avoir confiance en moi », explique-t-elle.

« Je pense que le Parti libéral a bien mené sa campagne. On a un gouvernement libéral oui minoritaire, mais qui est quand même le gouvernement élu. On va pouvoir continuer d’avancer et je pense que c’est juste positif pour le Canada, pour le Québec, et même pour Trois-Rivières.

C’est Louise Charbonneau, du Bloc Québécois, qui a été élue députée de Trois-Rivières avec 28,5 % des votes, suivie de Valérie Renaud-Martin (PLQ) avec 26 % du vote, et Yves Lévesque avec 25,2 %. Le député sortant, Robert Aubin, a récolté 16,6 % des votes.