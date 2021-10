Valérie Renaud-Martin présente 15 engagements pour l’environnement

La candidate à la mairie de Trois-Rivières, Valérie Renaud-Martin, dévoile un plan ambitieux comprenant 15 engagements qu’elle juge prioritaires pour répondre aux enjeux environnementaux, mais également pour améliorer la santé de la population de Trois-Rivières.

Ses engagements sont regroupés en quatre axes, soit la protection des milieux naturels et l’augmentation de la canopée pour contrer les îlots de chaleur, le transport et les déplacements actifs en assurant la connectivité des infrastructures cyclables, la gestion de l’eau et l’accès à l’eau potable et la réduction de l’utilisation des pesticides.

Elle entend notamment mesurer l’indice de canopée pour obtenir le taux d’arbres à Trois-Rivières et atteindre la cible de 30% recommandée par les experts, rehausser la protection des espaces verts dans les nouveaux quartiers résidentiels en augmentant la norme de 15% à 20%, établir un plan d’action pour favoriser le plein air de proximité pour augmenter le nombre de sentiers récréatifs sur l’ensemble du territoire et poursuivre les efforts entamés vers l’élimination de l’eau embouteillée.

Elle compte également s’assurer qu’une ressource dédiée au transport actif soit embauchée, implanter la tarification sociale du transport collectif qui cible les personnes à faible revenu et les aînés et élaborer une planification stratégique sur 10 ans établissant les actions à réaliser et les budgets à accorder pour développer un réseau de transport actif efficace et interconnecté.

La majorité de ces priorités sont déjà intégrées dans la Politique de l’environnement et le plan d’actions adoptés récemment par le conseil municipal de Trois-Rivières. Mme Renaud-Martin s’engage à les mettre en pratique.

Elle souligne également l’importance de se doter d’une planification stratégique avec des budgets et des échéanciers pour bien planifier les différentes actions à mener et leur coût.

« Le plan d’action couvre les années 2022 et 2023 pour l’instant. Je suis donc confiante que plusieurs de ces actions pourront se faire dans un premier mandat comme mairesse. Je compte m’y mettre dès mon entrée en poste », indique la candidate à la mairie.