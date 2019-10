Valérie Renaud-Martin mise sur l’innovation et le succès

La candidate dans la circonscription de Trois-Rivières pour le Parti libéral du Canada, Valérie Renaud-Martin, annonçait ce vendredi la création de la table de coordination Innovation-Succès regroupant des organisations majeures de la vie économique de Trois-Rivières.

Mme Renaud Martin souhaite convier les principaux dirigeants des organisations de l’Aéroport, de l’UQTR, d’IDE Trois-Rivières et des installations du Port de Trois-Rivières à des sessions de travail afin de s’assurer que leurs demandes de financement auprès des instances fédérales soient bien entendues à Ottawa.

« Ces quatre secteurs sont des secteurs d’avenir et de développement stratégique pour Trois-Rivières, et ils méritent notre attention. Nous devons tout mettre en œuvre pour assurer leur développement et le déploiement de leur plein potentiel », a lancé la candidate trifluvienne. Pour Mme Renaud-Martin, cette initiative permettra non seulement de partager les enjeux auxquels ces organisations font face, mais également de mettre en commun les idées de chacun pour un maillage plus efficace des organisations trifluviennes.

« Cet axe est une véritable colonne vertébrale de notre économie, un créateur de richesse qui offre des emplois de qualité et nous devons nous assurer que les différents besoins de ces organisations soient bien entendus, et qu’ils puissent bénéficier des différents programmes et leviers de développement économique de notre gouvernement fédéral », poursuit-elle.

Avec la Table Innovation-Succès, Valérie Renaud-Martin souhaite ainsi que Trois-Rivières se démarque dans la province et devienne un leader en innovation, en nouvelles technologies et en technologies propres. Elle mise également sur la mise sur pied de cette table pour améliorer la rétention des jeunes et stimuler l’entreprenariat ainsi que la création d’entreprises qui offrent des emplois de qualité à Trois-Rivières.

La candidate ajoute également qu’une ressource de son bureau de circonscription sera entièrement dédiée à soutenir les différentes démarches avec le gouvernement fédéral en matière de développement et d’innovation dans ce secteur.

Occupant le 331e rang sur 338, Mme Martin a rappelé que Trois-Rivières était très bas au classement canadien en ce qui a trait au revenu disponible des ménages. « Nous n’avons aucune raison d’être en queue de peloton quand il s’agit du développement de notre richesse collective. Nous sommes une ville innovante, remplie de potentiel, et il est plus que temps que nos secteurs d’activités stratégiques puissent bénéficier du support considérable que peuvent leur apporter les différents programmes fédéraux pour faire croitre notre économie », ajoute la candidate libérale.

« Je m’engage auprès des citoyennes et des citoyens de Trois-Rivières à être une représentante qui travaillera de façon positive et constructive à la réalisation de projets novateurs qui fera rayonner notre ville à travers le Québec et même le Canada », a conclu Mme Renaud-Martin.