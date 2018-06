Valérie Milot en mode électrique et acoustique

Crédit photo : Photo archives - Marie-Eve Alarie

FESTIVOIX. La harpiste trifluvienne Valérie Milot présentera, en primeur, un nouveau récital dans le cadre d’un spectacle spécial pour souligner le 25e anniversaire du FestiVoix de Trois-Rivières.

C’est l’acquisition d’une harpe électrique durant l’hiver qui l’a motivée à créer ce nouveau spectacle.

«La harpe électrique est mon nouveau kick en ce moment. Comme elle est à bandoulière, ça me permet de jouer debout et de marier différents effets, un peu plus rythmiques et percussifs. Le son ne diffère pas tellement de celui d’une harpe classique par contre», explique Valérie Milot.

Ainsi, elle a préparé un programme qui combine à la fois la harpe classique et la harpe électrique.

Dans le répertoire classique, elle interprétera, entre autres, Die Moldau de Smetana et sa transcription personnelle de Fratres d’Arvo Part, une pièce qu’elle a toujours adorée et qu’elle a arrangée pour une harpe solo.

(Extrait de «Fratres» par Valérie Milot)



Elle présentera aussi une chanson écrite pour elle par son ancien professeur de harpe.

Seule sur la scène, Valérie Milot s’attaquera aussi à un extrait d’Electric Counterpoint de Steve Reich et à Discipline de King Crimson à la harpe électrique.

«C’est la première fois que je vais autant utiliser ma harpe électrique. Je prépare aussi une petite surprise alors que je jouerai avec les deux harpes en même temps. C’est un bon marathon à la fois physiquement et mentalement comme performance», soutient la harpiste qui se donne pour mission de faire découvrir toutes les facettes de la harpe.

Cet été, elle souhaite découvrir l’univers du traitement sonore, des machines loop et des pédales d’effets pour exploiter la harpe électrique à son plein potentiel.

***

Premier souvenir du FestiVoix

«Pour moi, le FestiVoix, c’est synonyme de l’été trifluvien. L’hiver est fini et on sort dans les rues. Je me souviens d’avoir participé à l’International de l’Art Vocal avec une amie du secondaire. C’était dans un camion aménagé en scène, en 2001 ou 2002 environ. Je l’accompagnais. Plus récemment, j’ai aussi accompagné Marianne Lambert sur la scène des Voix Lyriques.»

Le FestiVoix de Trois-Rivières se déroule du 28 juin au 8 juillet. Programmation: www.festivoix.com

Valérie Milot: solo électrique/acoustique | Scène des Voix Classiques (Maison de la culture) | 30 juin, 16h | Billets: enspectacle.ca ou 819 380-9797