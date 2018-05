Valérie Carpentier se retrouve sur l’album «Stone – Hommage à Plamondon»

LANCEMENT. L’album Stone, de la série Hommage à Plamondon du Cirque du Soleil, sera disponible dès le 18 mai. Cet opus est une relecture complète et moderne de 15 chansons provenant du répertoire de l’emblématique parolier, réinterprétées par 14 interprètes féminines bien établies dans le paysage québécois et à l’international.

Le spectacle «Stone – Hommage à Plamondon» a vu le jour l’été 2017 dans le cadre de la Série hommage du Cirque du Soleil, présentée à l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières.

La Péradienne, Valérie Carpentier, s’y retrouve d’ailleurs avec la chanson Call girl. «On dirait que toutes ces chansons ont été écrites cette année», a commenté Luc Plamondon.

Les deux premiers extraits, Le monde est Stone, interprété par Beyries et Oxygène, par Betty Bonifassi, sont d’ailleurs disponibles à la radio. (Cliquez ici pour entendre les extraits Le monde est Stone et Oxygène)

Sur cet album se retrouvent…

Le Parc Belmont par Martha Wainwright

Monopolis par Milk & Bone

Oxygène par Betty Bonifassi

Le monde est Stone par Beyries

Lili voulait aller danser par La Bronze

Ma mère chantait toujours par Marie-Pierre Arthur

L’île au Mimosas par Klô Pelgag

Je danse dans ma tête par Marie-Mai

Call girl par Valérie Carpentier

Tiens-toé ben j’arrive! par Catherine Major

Le blues du businessman par Safia Nolin

Les sans-papiers par Marie-Josée Lord

S.O.S d’un terrien en détresse par Ariane Moffatt

Le monde est fou par Gabrielle Shonk

L’Hymne à la beauté du monde par les acrobates, techniciens et concepteurs du spectacle du Cirque du Soleil

Les chansons ont été adaptées, dirigées et réalisées par Jean-Phi Goncalves, connu dans le milieu musical depuis de nombreuses années. On le reconnait tant pour ses projets personnels comme Plaster (Felix de l’album musique électronique en 2006) ou Beast (Felix de l’album anglophone en 2009, et nommé au Grammy’s en 2009) que pour ses collaborations et réalisations avec Ariane Moffatt, Diane Dufresne, Lauryn Hill, Pierre Lapointe et bien d’autres.

Le prochain spectacle de la Série hommage du Cirque du Soleil, «Juste une p’tite nuite», mettra en lumière l’œuvre des Colocs et sera présenté à l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières dès le 18 juillet 2018. Billets disponibles en cliquant ici