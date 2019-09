Val Marie aménage une classe au goût du jour

La direction de l’École Val Marie, située dans le secteur Cap-de-la-Madeleine, a officiellement inauguré son Espace CLICC, soit une classe innovante alliant une variété de tables et chaises différentes, en plus d’être munie de tablettes et d’un tableau interactif.

L’Espace CLICC offre également une flexibilité dans le mobilier en place et offre aux élèves une tout autre dynamique que celle retrouvée en classe normale.

«C’est un projet qui nous trottait dans la tête depuis deux ans», a d’abord lancé Christian Jacques, directeur des services pédagogiques. «On entendait parler déjà des labs-écoles du Ministère de l’Éducation et on cherchait l’angle à approcher. On s’est inspiré des travaux qu’on a vus dans d’autres écoles et on a surtout analysé le besoin de nos élèves.»

«L’Espace CLICC, ça vient du fait que nous ayons créé un local innovant, créatif et coopératif. Nous y avons mis différentes chaises et bancs puisqu’en situation de travail d’équipe, le besoin de bouger est davantage présent comparativement aux chaises droites qui offrent une belle position d’écoute. On a ajouté 14 iPads, ce qui nous donne une flotte de 85 iPads dans l’école, sans oublier un tableau interactif lumineux et stimulant qui s’ajoute au tableau à craies conventionnel.»

Les professeurs sont invités à utiliser le tout nouveau local, et pour ce faire, un calendrier de plages horaires est mis à leur disposition.

«Plusieurs études en éducation ont démontré que la disposition de telles classes a un impact notable sur la concentration des élèves et la qualité de l’apprentissage. On n’écarte pas l’idée de créer d’autres types de classes comme celle-ci, mais à plus petite échelle. On vise de petits locaux qui pourraient servir aux élèves de première et deuxième année», ajoute M. Jacques.

L’Espace CLICC a eu droit à une aide financière de 20 000$ provenant de la Fondation de l’École Val Marie. Les classes régulières de l’École Val Marie peuvent également bénéficier de mobilier permettant une plus grande flexibilité tel que des ballons équilibres, tabourets oscillants, tables hautes pour travailler debout ou encore des tables basses pour s’assoir au sol.

L’École Val Marie tiendra une journée portes ouvertes le samedi 19 octobre, de 9h à midi.