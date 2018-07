Vague de chaleur: maintenant six décès en Mauricie/Centre-du-Québec

BILAN. Le bilan des décès – fort probablement – liés à la chaleur extrême est passé à six cas dans les régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec, à raison de trois par région. Dans son bilan, la Dre Marie-Josée Godi, directrice de la santé publique et de la responsabilité populationnelle, rappelle que les effets sur le corps humain pourraient perdurer malgré le retour des températures normales de saison.

En effet, depuis hier, la Direction de santé publique et responsabilité populationnelle du Centre intégré universitaire de santé et services sociaux de la Mauricie/Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) a mobilisé son réseau et ses partenaires pour rehausser la vigilance auprès des personnes les plus vulnérables.

«Nous sommes passés à la mobilisation en mettant des mesures en place et en intensifiant nos actions. Nous en sommes à une quatrième journée d’extrême chaleur et le temps devrait revenir à la normale dans les prochains jours. Or, les effets chez les gens pourraient perdurer encore quelques jours», a expliqué Dre Marie-Josée Godi.

«Les hôpitaux et les urgences de la région ont reçu une trentaine de cas sous les effets de la chaleur restreinte ou de déshydratation. On le répète: visitez vos entourages, surtout si vous connaissez des personnes vulnérables, notamment des bébés, de jeunes enfants ou encore des personnes âgées.»

Parmi les mesures en place, il y a, notamment, la surveillance des signes vitaux des personnes vulnérables dans les installations et l’hydratation. Dans le cas des six décès répertoriés, il s’agit d’adultes présentant des facteurs de risque les rendant vulnérables à la chaleur. Une hausse des appels à Info-Santé/Info-Social a également constaté ces derniers jours.

La situation de chaleur accablante n’est pas plus rose dans les centres d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD).

«Chaque centre possède une zone climatisée ou déshumidifiée alors les gens y sont amenés. Les centres ont aussi des consignes à suivre, entre autres d’habiller les personnes de façon plus légères, de les hydrater beaucoup et de porter une attention particulière aux signes de déshydratation ou de faiblesse», confie Sébastien Rouleau, directeur adjoint du programme soutien à l’autonomie de la personne âgée – Hébergement Rive-Nord.»

Au total, ce sont 10% des centres d’hébergement qui sont totalement climatisés ou déshumidifiés, comparativement à 60% qui le sont de manière partielle. Du côté des autres centres (30%), ces derniers sont munis d’une zone climatisée ou déshumidifiée, ce qui répond au minimum exigé.

Les municipalités ont également été mobilisées, entre autres, avec l’augmentation des heures d’ouverture des piscines, des jeux d’eau et des lieux de rafraîchissement.

Conseils:

-Bien s’hydrater

-Rester au frais

-Réduire les efforts

-Se protéger du soleil



Aux bébés et aux jeunes enfants:

-Boire souvent

-Les rafraîchir plusieurs fois par jour

-Vêtements légers et chapeau

-Limiter les activités extérieures

-Ne jamais laisser un enfant seul dans une voiture, ni dans une pièce où l’air ne circule pas