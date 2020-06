Vague de chaleur: la Maison de la culture ouverte pour se rafraîchir

Alors qu’une vague de chaleur extrême est à nos portes, la Ville de Trois-Rivières invite la population à se protéger des effets de la chaleur en fréquentant des lieux frais comme les jeux d’eau, ouverts chaque jour entre 8 h et 22 h et des endroits climatisés.

Puisque les mesures sanitaires ne permettent pas l’accès aux bibliothèques municipales, la Ville ouvre exceptionnellement les portes de la Maison de la culture comme lieu de rafraîchissement, de 11 h à 20 h, vendredi et samedi.

Les Trifluviens sont également invités à s’informer de l’état de santé des personnes seules de leur entourage et à prendre soin des personnes à risque, qu’elles soient jeunes ou âgées.

Les seuils météorologiques utilisés par la Direction de santé publique et responsabilité populationnelle (DSPRP) pour émettre des alertes de chaleur ont été établis par l’Institut national de la recherche scientifique du Québec (INRS) et l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). Pour la région de la Mauricie, les seuils sont établis à une prévision de 31 °C le jour et 18 °C la nuit pendant 3 jours ou plus.