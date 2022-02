Vague d’amour pour Yuri et Illia

Yuri Daigle et Illia Chornyi sont tous deux employés du IGA de Pointe-du-Lac depuis quelques mois. Jusqu’à tout récemment, peu de gens savaient qu’ils sont sourds. Une publication d’une cliente sur les réseaux sociaux a donné lieu à une véritable vague d’amour pour ces deux jeunes hommes qui relèvent haut la main le défi de travailler en public malgré la barrière de la communication.

D’emblée, échanger avec les autres a toujours été un enjeu pour Yuri et Illia, mais quand on ajoute à cela le port du masque, ça devient beaucoup plus complexe. Malgré tout, ils ont développé des trucs pour communiquer avec les clients. Certains d’entre eux ont même appris quelques mots de la langue des signes.

« Au début, on me posait des questions pendant que je travaillais, mentionne Illia. Pour plusieurs, c’était la première fois qu’ils rencontraient un sourd. Il faut dire qu’il n’y a pas beaucoup de personnes sourdes dans la ville. On a trouvé des photos sur Internet qu’on a mises un peu partout dans le commerce pour que les personnes puissent apprendre à dire quelques mots. »

Maintenant, Illia constate que les gens signent bonjour et merci. « J’ai vu que ça avait beaucoup changé depuis le début, dit-il. Il y a de l’amélioration. Je suis content parce que les gens respectent ça. Je me sens à leur niveau. Vivre un problème de communication, c’est frustrant, mais maintenant, c’est beaucoup mieux. Je ne connais pas beaucoup le français parce que je suis un immigrant, mais ça va de mieux en mieux. J’arrive à parler aussi un peu en anglais avec quelques personnes. »

Yuri avait quant à lui travaillé comme boucher pendant six ans dans un autre endroit avant d’être embauché au IGA de Pointe-du-Lac. Avec le port du masque obligatoire, c’est une difficulté supplémentaire parce qu’il ne peut plus lire sur les lèvres. Face à la situation, il s’est trouvé des trucs pour communiquer avec les clients.

« Ici, les gens sont gentils, polis et patients, souligne-t-il. Souvent, je leur dis d’attendre, je vais chercher quelque chose pour écrire et après, ça va bien. Je suis content de voir que les personnes sourdes peuvent réussir aussi. »

Un plus pour l’entreprise

Pour le propriétaire du marché, Raynald Giguère, l’embauche de Yuri et Illia est définitivement un plus pour l’entreprise. « Au mois d’octobre, un client est venu me voir et m’a demandé si l’intégration des personnes sourdes me faisait peur. J’ai répondu que non, raconte l’entrepreneur. Il m’a parlé de son ami Illia qui n’arrivait pas à se trouver d’emploi. »

Il n’en fallait pas plus pour que M. Giguère lui donne sa chance. « Il a commencé comme emballeur. Tout de suite on s’est aperçu qu’il était très apprécié des clients, soutient M. Giguère. Deux semaines plus tard, Illia m’a parlé de son ami Yuri, qui est boucher. C’est comme ça que les deux sont arrivés chez nous. »

« Je trouve ça dommage qu’en 2022, des entrepreneurs hésitent encore à embaucher des personnes sourdes, renchérit ce dernier. C’est peut-être par manque de connaissances ou par peur de l’inconnu, mais c’est tout de même dommage parce que ça fait en sorte qu’ils ont de la difficulté à se trouver un emploi. »

Pour M. Giguère, l’embauche de Yuri et Illia, ce n’est pas une question d’intégration au marché du travail. « Ce sont de très bons employés, au même titre que tout le monde, lance-t-il. Ça nous apporte tout autant. Ça nous fait grandir comme personne, comme entrepreneur. On voit maintenant d’autres employés et des clients qui apprennent à signer quelques mots pour communiquer avec eux. Je trouve ça génial. »

Par ailleurs, depuis plusieurs années, lui et sa femme se font un devoir d’offrir une expérience de travail stimulante à des personnes vivant avec une déficience intellectuelle. « C’est comme ça depuis longtemps et ça le restera. Chez nous, il y a une place pour tout le monde », conclut-il.

* Le terme sourd a été utilisé dans le texte à la demande de Yuri et Illia.