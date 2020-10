Vaccination pour la grippe : rendez-vous obligatoire

Il est obligatoire cette année de prendre rendez-vous pour recevoir le vaccin contre la grippe saisonnière. Cette mesure a pour but d’éviter tout attroupement en raison de la crise sanitaire.

Ainsi, les personnes à risque désirant se faire vacciner doivent prendre leur rendez-vous en ligne sur le site clicsante.ca. La plateforme de réservation est accessible depuis le 13 octobre. La vaccination débutera quant à elle le 1er novembre. Le lieu de vaccination sera confirmé lors de la prise de rendez-vous.

Rappelons que le vaccin contre la grippe saisonnière est offert aux personnes atteintes de maladies chroniques, aux femmes enceintes atteintes de maladies chroniques, aux femmes enceintes de 13 semaines et plus ainsi qu’aux personnes âgées de 75 ans et plus.

Le vaccin est aussi offert aux personnes vivant sous le même toit que celles mentionnées précédemment, aux aidants naturels des personnes à risque de développer des complications de la grippe, aux personnes vivant sous le même toit que des enfants âgés de moins de 6 mois (ces derniers ne pouvant être vaccinés) et aux travailleurs de la santé.