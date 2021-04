COVID-19: la vaccination s’ouvre progressivement à toute la population adulte

À compter de ce vendredi 30 avril, les personnes de 50 à 59 ans s’ajouteront aux groupes pouvant prendre rendez-vous pour recevoir leur vaccin contre la COVID-19, en utilisant le portail Clic Santé.

La vaccination sera ensuite offerte graduellement au reste de la population adulte, en élargissant l’accessibilité par tranche d’âge de 5 ans les lundis, mercredis et vendredis des deux prochaines semaines.

En résumé, les 45-49 ans pourront prendre leur rendez-vous à partir du 3 mai, les 40-44 ans à partir du 5 mai et les 35-39 ans dès le 7 mai. Ensuite, l’ouverture de la prise de rendez-vous débutera le 10 mai pour les 30-34 ans, le 12 mai pour les 25-29 ans et le 14 mai pour les 18-24 ans.

L’objectif d’offrir, d’ici le 24 juin, au moins une première dose à toutes les personnes adultes qui le désirent pourra ainsi être rencontré, affirme le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec.

Dans notre région, plus de 182 300 personnes ont reçu une première dose de vaccin, ce qui correspond à près de 35 % de la population. Une donnée qui va s’accroître encore davantage alors qu’à ce jour, plus de 43 000 rendez-vous de vaccination sont déjà planifiés et plus de 64 000 plages horaires sont disponibles.

« Le début de la prise de rendez-vous pour la population adulte est une excellente nouvelle et une étape que nous attendions avec impatience depuis plus d’un an. J’encourage chaque personne à prendre rendez-vous dès que leur groupe sera ciblé. La vaccination populationnelle est une étape déterminante dans la lutte que nous menons actuellement. Nos équipes sont prêtes à vous accueillir », lance Gilles Hudon, président-directeur général adjoint au CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ).

Pour plus d’informations relatives à la campagne de vaccination dans la région : COVID-19/Vaccination contre la COVID-19.

Couverture vaccinale (en date du 28 avril 2021)

70 ans et plus : 89,7 %

60-69 ans : 65 %

55-59 ans : 44,1 %

45-54 ans : 26,5 %

18-44 ans : 10,8 %