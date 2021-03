Vaccination COVID-19: le CIUSSS fait appel à des ambassadeurs régionaux

À l’aube de la vaccination contre la COVID-19 au sein de la population, le CIUSSS MCQ lance la campagne «Comptez sur moi – Bye COVID!» en mettant de l’avant des ambassadeurs des quatre coins de la région.

Alors que plusieurs médecins se sont mobilisés au cours des dernières semaines afin de partager leur enthousiasme à l’égard de la vaccination, c’est maintenant au tour de personnalités issues du domaine sportif, des affaires, du monde politique et culturel, de partager leurs motivations à prendre rendez-vous pour recevoir le vaccin.

Première série d’ambassadeurs:

Jean-Guy Talbot, ancien des Canadiens de Montréal;

Noëlla Champagne, députée à la retraite;

Michel Forest, bénévole engagé de Drummondville;

Lise Landry, ancienne mairesse de Shawinigan;

Marcel Jobin, marcheur olympique;

Claude Girard, citoyen de Nicolet impliqué dans différents domaines;

Lucie Arbour, enseignante à la retraite et citoyenne de La Tuque impliquée dans le domaine de la santé;

René Brouillette, citoyen de Saint-Tite et propriétaire d’un salon de barbier.

Au-delà de tous les arguments scientifiques entourant la vaccination, l’avis de personnes que l’on connaît joue souvent un rôle clé dans notre décision et peut inspirer confiance à prendre rendez-vous.

Cette formule de témoignages a donc été retenue pour créer un engouement face à la prise de rendez-vous pour la vaccination contre la COVID-19. Les témoignages de nos ambassadeurs sont disponibles sur le site officiel de la campagne «Comptez sur moi – Bye COVID!». Cette campagne se poursuivra au cours des prochains moins en mettant à l’honneur les prochains groupes d’âge visés par la vaccination.

«Tout ce que j’entends parler autour de moi c’est que les gens veulent se faire vacciner et moi aussi je veux avoir le vaccin! À cause de la COVID-19, on ne peut plus recevoir à la maison… J’ai bien hâte que ça revienne et pour moi ça passe par avoir le vaccin», soutient Jean-Guy Talbot.

«On a la chance d’avoir un vaccin et il faut absolument en profiter. Si on ne le fait pas pour nous, il faut le faire pour ceux qu’on va protéger. Il faut faire notre part pour protéger notre société», indique Louise Arbour.

Le contexte actuel a appris à tout le monde à se comporter avec prudence, même pour les enfants qui se sont très bien adaptés pour protéger leurs grands-parents. Nous le faisons donc pour nous, pour nous protéger, mais aussi pour nos enfants et nos petits-enfants», affirme Noëlla Champagne.

Faire partie de la campagne

Il est possible de démontrer votre appui en ajoutant le cadre de photo de profil Facebook à l’effigie de la campagne Comptez sur moi – Bye COVID en quelques clics seulement. Rendez-vous au www.facebook.com/profilepicframes et inscrivez « Vaccin COVID-19 » dans le moteur de recherche. Le cadre au nom du CIUSSS MCQ y est disponible.