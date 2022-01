Vaccination COVID-19: devancement de la prise de rendez-vous

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) accélère la vaccination notamment avec l’ouverture de deux sites additionnels à Nicolet et à Saint-Tite pour faciliter l’accès pour la population.

Par ailleurs, les dates d’ouverture de prise de rendez-vous pour la dose de rappel pour chaque groupe d’âge ont été devancées. Les personnes de 45 ans et plus peuvent s’inscrire dès maintenant.

Pour les autres groupes d’âge, la séquence est la suivante :

40 ans et plus : 10 janvier

35 ans et plus : 12 janvier

25 ans et plus : 14 janvier

18 ans et plus : 17 janvier

Le CIUSSS MCQ invite la population à visiter le portail Clic Santé régulièrement, car de nouvelles plages horaires de rendez-vous sont ajoutées fréquemment. Il est parfois possible de devancer son rendez-vous. Rappelons que l’intervalle minimal entre la seconde dose de vaccin et celle de rappel est de trois mois.

Les vaccins disponibles sont ceux de Moderna pour les personnes de plus de 30 ans et de Pfizer pour les personnes de 5 à 29 ans. Ces deux vaccins ont un fonctionnement et une composition semblables. Ainsi, le Comité sur l’immunisation du Québec considère que l’interchangeabilité est sécuritaire pour les personnes âgées de 30 ans et plus.

Un coup de main de l’armée

Les Forces armées canadiennes ont répondu favorablement à l’appel du CIUSSS MCQ, de sorte que des équipes seront déployées dans les sites de vaccination de la région au cours des prochains jours. Les membres des Forces armées canadiennes contribueront notamment par l’accomplissement de tâches administratives et logistiques.