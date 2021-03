Vaccination COVID-19: au tour des 70 ans et plus de prendre rendez-vous

Les personnes de 70 ans et plus n’auront pas eu à attendre leur tour bien longtemps. Dès aujourd’hui, à 13 h, elles pourront prendre rendez-vous pour leur vaccin contre la COVID-19.

En effet, les personnes de 70 ans et plus (année de naissance 1951 ou avant) sont invitées à prendre rendez-vous en ligne en visitant la page suivante : Québec.ca/vaccinCOVID.

Elles peuvent être accompagnées d’un proche aidant.

Si celui-ci est âgé de 70 ans et plus et qu’il désire recevoir le vaccin, il doit prendre rendez-vous à la même date. Un seul accompagnateur par personne de 70 ans et plus peut se faire vacciner.

Un guide a été développé par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) afin de soutenir les gens, étape par étape, lors de la prise de rendez-vous.

Au besoin, les proches sont encouragés à offrir un soutien aux personnes aînées pour la prise de rendez-vous en ligne.

Pour ceux et celles qui n’ont pas accès à Internet ou qui éprouvent des difficultés à l’utiliser, il est possible de composer le 1 877 644-4545 pour recevoir un soutien afin de prendre rendez-vous.