Vaccination contre la COVID-19: plus de 5700 rendez-vous enregistrés en une journée

Ce sont plus de 5751 plages de rendez-vous sur les 13 759 disponibles qui ont été comblées jeudi à l’occasion de la première journée de prise de rendez-vous dans la communauté pour la vaccination contre la COVID-19 pour les 85 ans et plus.

Cette phase de la vaccination s’étendra du 18 mars au 6 avril dans les huit sites de vaccination du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec.

Cette première journée de prise de rendez-vous a été teintée par la fébrilité des équipes du

Rappelons qu’actuellement ce sont les personnes de 85 ans et plus qui sont ciblées. La prise de rendez-vous en ligne en utilisant le portail Quebec.ca/vaccinCOVID est à privilégier, avec le soutien d’un proche au besoin. Le CIUSS MCQ a développé un tutoriel pour soutenir les gens lors de la prise de rendez-vous.

Si toutefois ce n’est pas possible le prendre en ligne, vous pouvez composer le 819 644-4545. D’ailleurs, au cours de cette première journée, plus de 90 % des rendez-vous ont été pris en ligne en utilisant le portail Quebec.ca/vaccinCOVID.

Proches aidant de 70 ans et plus

Il est possible pour un proche aidant d’une personne de 85 ans et plus de se faire vacciner en même temps. Il est toutefois très important de prendre rendez-vous afin de faciliter la planification et la préparation des doses de vaccins. De plus, le proche aidant doit répondre aux critères suivants :

Être âgé de 70 ans et plus;

Être présent 3 jours par semaine ou plus en soutien à son proche de plus de 85 ans.

Un seul accompagnateur peut se faire vacciner par personne de plus de 85 ans