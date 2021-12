Vaccin COVID-19: la prise de rendez-vous pour la troisième dose élargie dès le 4 janvier

La prise de rendez-vous pour recevoir une troisième dose de vaccin contre la COVID-19 sera élargie aux 18-59 ans à compter du 4 janvier.

Dès le 29 décembre, les clientèles prioritaires pourront prendre leur rendez-vous via la plateforme Clic Santé: personnel du milieu scolaire, sécurité publique, organismes communautaires du secteur de la santé et des services sociaux, les inspecteurs dans le secteur de l’agriculture, des pêcheries et de l’alimentation, le personnel d’abattoirs, les travailleurs de la santé du secteur privé et les autres travailleurs de la santé (entreprises d’économie sociale en aide à domicile, soins palliatifs, etc.).

L’ouverture de la prise de rendez-vous se fera ensuite graduellement par tranche d’âge jusqu’au 20 janvier selon l’horaire suivant:

4 janvier 2022 : pour les personnes de 55 ans à 59 ans;

6 janvier 2022 : pour les personnes de 50 ans à 54 ans;

10 janvier 2022 : pour les personnes de 45 ans à 49 ans;

12 janvier 2022 : pour les personnes de 40 ans à 44 ans;

14 janvier 2022 : pour les personnes de 35 ans à 39 ans;

17 janvier 2022 : pour les personnes de 30 ans à 34 ans;

19 janvier 2022 : pour les personnes de 25 ans à 29 ans;

21 janvier 2022 : pour les personnes de 18 ans et plus.

Le gouvernement du Québec recommande une dose de rappel de vaccin à ARN messager contre la COVID-19 aux personnes ayant été vaccinées uniquement avec les vaccins Janssen, AstraZeneca ou Covishield afin d’augmenter leur protection contre la COVID-19.

La prise de rendez-vous pour les personnes de 60 à 64 ans est ouverte depuis le 27 décembre. Plusieurs autres clientèles sont déjà admissibles.

La dose de rappel n’est cependant pas nécessaire si la personne a déjà eu la COVID-19. (M.E.B.A.)