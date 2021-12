Vacances méritées pour des Lions 7e au classement

Les Lions de Trois-Rivières avaient connu des débuts difficiles dans la ECHL avant qu’Éric Bélanger ne se demande, en point de presse, qui de ses joueurs étaient là pour les bonnes raisons, et surtout quoi faire avec les passagers. Sa troupe a répondu de la bien bonne façon en remportant 10 de ses 12 derniers matchs.

Les Lions sont à égalité au 7e échelon (sur 27 équipes) de la ligue avec les Komets de Fort Wayne et les Nailers de Wheeling. Dans la Division Nord, ce sont les Growlers de Terre-Neuve qui devancent Trois-Rivières, avec deux matchs en main.

Si on se posait des questions sur l’attaque des Lions en début de saison, elle est maintenant au deuxième rang du circuit avec 3,78 buts par match (87 buts en 23 matchs), derrière Wheeling (90 buts en 23 matchs). Utah compte 95 buts au compteur, mais en 26 matchs, ce qui lui fait une moyenne de 3,65 buts par match. Pour ce qui est du nombre de buts accordés par rencontre, Trois-Rivières pointe en milieu de classement avec une moyenne de 3,17.

Devant le filet, Philippe Desrosiers est bien installé au premier rang de la ligue pour le nombre de victoires (12). De plus, le Maskoutain a sauvé quelques matchs à lui seul depuis le début de la campagne.

Pour ce qui est des unités spéciales, les Lions sont troisièmes dans la ligue avec un taux de réussite de 25% en supériorité numérique. D’ailleurs, Peter Abbandonato est au premier rang des buteurs avec 7. Trois-Rivières mène la ligue à l’étranger avec un taux situé à 34.1% (15 buts en 44 occasions). C’est un peu plus difficile pour les Lions en désavantage numérique avec un taux à 78,9%, bon pour le 19e rang.

En 23 matchs, les Lions ont inscrit 12 fois le premier but de la rencontre et ils présentent un dossier de 11 gains contre 1 seul revers dans c’est le cas.

Hors glace, après 12 matchs à domicile, l’organisation trifluvienne a une moyenne de 3145 spectateurs par match, ce qui lui vaut le 18e rang de la ECHL. Au sommet, on retrouve les formations de Toledo (7043) et Fort Wayne (6514). Seuls Jacksonville (5788) et Tulsa (5343) franchissent eux aussi le cap de 5000.