Urgence de Cloutier-du Rivage: de l’improvisation, dénonce le syndicat

Le FIQ – Syndicat des professionnelles en soins de la Mauricie et du Centre-du-Québec dénonce l’improvisation des dirigeants du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec dans la gestion de la fermeture de l’urgence du Centre Cloutier-du Rivage, dans le secteur Cap-de-la-Madeleine.

« Le projet de transformation de l’urgence en clinique multidisciplinaire semblait intéressant au niveau du développement de la pratique infirmière mais plus le temps passe, plus on se rend compte que l’Employeur est en mode improvisation. Quand on pose des questions sur l’organisation de la nouvelle clinique et de ce qui adviendra des salariées qui étaient en poste à l’urgence ainsi que des précisions sur les aspects touchant la convention collective, on se fait dire une chose et son contraire par différents représentants de l’Employeur en l’espace de 24 heures», explique la présidente du FIQ-SPSMCQ, Nathalie Perron, par voie de communiqué.

Rappelons que le CIUSSS-MCQ a récemment annoncé que la nouvelle Clinique de proximité qui ouvrira ses portes suite à la fermeture de l’urgence serait ouverte dès le 21 octobre.

« Le CIUSSS-MCQ a beau vouloir se faire rassurant envers la population en utilisant de belles publicités, nous constatons un empressement à vouloir fermer l’urgence que nous nous expliquons mal, surtout dans le contexte où une désorganisation est palpable chez les dirigeants.

Dans l’état actuel des choses, il est selon nous inévitable que les services à la population seront affectés. On nous parlait initialement d’une clinique indépendante, mais il appert que ce ne serait finalement qu’une extension des services courants déjà en place. Si nous ne pouvons obtenir de réponses précises du CIUSSS, comment est-ce que la population peut s’attendre à avoir les services promis de son côté?», ajoute Mme Perron.