UQTR: un don important pour réaliser une salle des marchés à l’École de gestion

La Fondation Jean-Louis-Tassé a fait un don de 1,05 M$ à la Fondation de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). De cette somme, 750 000$ viendront soutenir la réalisation d’une salle des marchés à l’École de gestion de l’UQTR.

Cette infrastructure qui sera intégrée en périphérie du hall Gilles-Boulet du pavillon Ringuet. Par ailleurs, 300 000 $ seront remis en bourses pour soutenir la communauté étudiante du domaine des sciences de l’administration.

La future salle des marchés Jean-Louis-Tassé, dont le lancement est prévu pour l’année universitaire 2022-2023, visera à créer un lieu qui permettra à la communauté étudiante, ainsi qu’au personnel enseignant, de vivre l’expérience des ressources expertes œuvrant sur les marchés financiers.

Le lieu sera doté d’un système informatique permettant de simuler des ordres pour des produits financiers via un réseau et un intermédiaire financier.

Grâce à l’acquisition de licences d’exploitation de la plateforme Refinitiv Workspace for Students, la salle des marchés Jean-Louis-Tassé de l’EGUQTR permettra aux usagers un accès aux données des marchés financiers en temps réel sur leurs propres ordinateurs, ou à partir des postes de travail qui seront installés au pavillon Ringuet. Cette dernière offrira aussi la possibilité d’accéder à des bases de données

économiques et financières des plus complètes, très utiles à l’enseignement et à la production scientifique.

« L’engagement de la Fondation est de favoriser le dépassement et la persévérance du plus grand nombre d’étudiantes et d’étudiants du domaine des sciences de l’administration, afin de leur permettre de contribuer à l’essor économique et social du Québec. Voilà la vision portée par Jean-Louis Tassé », indiquent Marcel Bédard, Denis Cyr et Michel Paquette, fiduciaires de la Fondation.

» L’appui de la Fondation Jean-Louis-Tassé contribue directement à l’essor de l’EGUQTR, notamment en lui permettant d’offrir à nos gestionnaires de demain un lieu d’études à la fine pointe des technologies. À terme, la salle des marchés Jean-Louis-Tassé offrira un environnement réaliste de simulation boursière où les usagers vivront une expérience véritable en gestion de portefeuille et d’investissements « , soulignent la professeure Diane Gagné, directrice de l’EGUQTR et le professeur Théophile Serge Nomo, directeur du Département de finance et économique, l’initiateur du projet.

Afin de mener le projet à son plein potentiel, la Fondation de l’UQTR lancera prochainement une campagne de financement participatif.

Depuis 2012, la Fondation de l’UQTR a remis 171 bourses de soutien Hélène et Jean-Louis Tassé à des membres de la communauté étudiante. De plus, une somme de 250 000 $ a également été consentie en 2019 pour la réalisation du Carrefour d’entrepreneuriat et d’innovation Desjardins. Cette ressource, située au hall Gilles-Boulet, offre de l’accompagnement entrepreneurial à la collectivité étudiante de l’UQTR. (M.E.B.A)