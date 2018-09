UQTR: plus d’étudiants aux cycles supérieurs

ÉDUCATION. L’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) enregistre une hausse de 7,35% de sa population étudiante au deuxième cycle et de 4,79% au troisième cycle.

Ces augmentations, jumelées à une baisse des inscriptions au premier cycle (- 3,18 %), font en sorte que l’UQTR comptabilise un nombre total de 13 992 étudiants, à la date limite d’abandon de cours avec annulation des droits de scolarité.

Cela représente une diminution de 1,44 % de la population étudiante globale par rapport à l’automne précédent.

Chez les étudiants internationaux (incluant les résidents permanents), l’UQTR profite d’une hausse de 8,24% avec 1 800 inscriptions. Originaires de plus de 80 pays, ces étudiants proviennent principalement de la France, de la Chine, du Cameroun, du Maroc, de la Tunisie et de la Côte d’Ivoire.

Les étudiants internationaux constituent, à eux seuls, 12,86 % des inscriptions à l’UQTR.

Parmi les domaines d’études les plus fréquentés à l’UQTR, mentionnons les sciences de l’administration, les sciences de la santé, les sciences de l’éducation et les sciences humaines.

Journée portes ouvertes

C’est le 3 novembre, de 10 h à 15 h, que l’UQTR tiendra une Journée portes ouvertes sur son campus de Trois-Rivières. Cette activité permettra aux futurs étudiants et visiteurs de découvrir les multiples facettes de la formation et de la vie universitaire à l’UQTR. Pour de plus amples renseignements: www.uqtr.ca/portesouvertes.