UQTR: Nouveau campus sur le site Fleur de Lys de Québec

L’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) se déploiera dans un tout nouveau campus universitaire qui sera érigé sur le site Fleur de Lys, à Québec. Installations modernes, aires ouvertes, architecture épurée et emplacement très accessible sont d’ailleurs menu de la future construction.

Les premiers étudiants, enseignants et membres du personnel y feront d’ailleurs leur entrée à l’été 2021.

«On est très heureux de notre entente avec Trudel Alliance. Ce nouveau campus va nous permettre d’élargir notre programme de psychoéducation qui est implanté à Québec depuis 2006. Depuis quelques années déjà, on commençait à être à l’étroit au Complexe Bellevue et ça venait freiner notre possibilité de développement. Maintenant, les astres se sont alignés et on peut aller de l’avant grâce à Trudel Alliance», a témoigné le recteur de l’UQTR, Daniel McMahon.

«Vous aurez compris que comme tous nos projets, celui-là a été suivi de près par notre conseil d’administration. Le plan proposé et le lieu choisi font en sorte que ça répond à nos besoins. On avait 425 étudiants à Québec et nous pourrons maintenant doubler ce chiffre. On espère avoir 1000 étudiants de 1er, 2e et 3e cycle l’an prochain. Notez aussi que ça ne changera pas notre pôle d’excellence en psychoéducation à Trois-Rivières. On n’arrivait pas à répondre à la demande excédentaire, alors que désormais, on pourrait accueillir plus d’Étudiants à Québec, et plus d’étudiants à Trois-Rivières.»

Ce développement tant attendu a été récemment officialisé par la signature d’un bail de 15 ans approuvé par le ministère de l’Enseignement supérieur.

«C’est un rêve pour nous!», a pour sa part lancé William Trudel, président fondateur et chef de la direction de Trudel Alliance. «Lorsqu’on a acheté les propriétés à Fleur de Lys, on a rencontré plusieurs personnes et les gens souhaitaient que ça prenait un pôle d’éducation du savoir dans le coin. Il s’agit d’une décision tournée vers l’avenir pour un secteur central de la Ville de Québec qui sera littéralement métamorphosé au cours des prochaines années.»

«Ce nouveau campus universitaire à Fleur de Lys est la première étape d’un ambitieux projet de redéveloppement qui vise à créer un nouveau milieu de vie parfaitement intégré où on retrouvera notamment une offre résidentielle adaptée. Tout en préservant son cachet historique, on transforme un vieil édifice emblématique, qui a fait pendant de nombreuses années la fierté de nombreux résidants du secteur, en haut lieu du savoir. Les étudiants pourront y étudier, y vivre, et s’y divertir», a renchéri Jonathan Trudel, vice-président exécutif et cofondateur de Trudel Alliance.

Portes ouvertes le 21 novembre

L’UQTR tiendra sa traditionnelle Journée portes ouvertes le 21 novembre, de 10h à 15h, en mode virtuel à l’adresse www.uqtr.ca/choisiruqtr. L’occasion sera parfaite pour les futurs étudiants de découvrir les programmes qui sont actuellement offerts par l’UQTR à Québec comme le certificat, le baccalauréat et la maîtrise en psychoéducation, ainsi que le programme court de deuxième cycle en intervention psychosociale en contexte d’aventure.