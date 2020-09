UQTR: Le spectacle de la rentrée en mode virtuel

Les étudiants et le personnel de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) pourront célébrer la rentrée avec un spectacle d’envergure pour une 7e année consécutive, et ce, malgré la présence de la COVID-19 en sol québécois. Par contre, le spectacle sera offert sur écrans plutôt que sur les terrains de l’université.

Ledit spectacle mettra en vedette les formations de Clay and Friends, ainsi que de Qualité Motel. La diffusion du spectacle – disponible pour une durée de 24 heures – sera disponible le 16 septembre. Les étudiants recevront un hyperlien à partir duquel ils pourront accéder gratuitement à la diffusion du spectacle.

«Encore aujourd’hui, ça illustre bien la capacité d’innovation et d’invention que nous avons, ici, à l’UQTR», a lancé Daniel McMahon, recteur de l’UQTR. «Nous avons tenu une collation des grades et on a été capable de le faire en respectant la distanciation sociale alors on voulait trouver une façon de faire pour notre spectacle de la rentrée. Il n’y a pas juste nos professeurs et nos chargés de cours qui ont de l’ingéniosité, mais nos services étudiants aussi.»

«Bref, on ne pouvait pas faire une rentrée sans évènement majeur. Notre spectacle, c’est un point central pour nos étudiants et c’est notre soirée du sentiment d’appartenance.»

Contrairement aux années passées, où quelques milliers d’étudiants se rassemblaient autour de la scène, le spectacle 2020 sera accessible à l’ensemble des 15 000 étudiants, en plus des membres du personnel. Prenez note que tous ceux qui visionneront le spectacle auront également la chance de gagner l’une des huit bourses de 250$ gracieuseté du Fonds de solidarité FTQ.