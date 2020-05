UQTR: la session d’automne essentiellement à distance

Alors que la session d’été s’amorcera entièrement à distance mardi prochain, l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) annonce déjà que les activités de la session d’automne se feront essentiellement à distance, également.

L’UQTR entend proposer une formule hybride où la majorité des cours se donneront à distance. Certaines formations pourront, quant à elles, se tenir en présentiel. Il est notamment question de certains laboratoires, par exemple.

L’ensemble des programmes sera malgré tout offert. Près de 2000 activités d’enseignement sont en cours de préparation. Afin d’harmoniser ce virage vers un enseignement essentiellement en ligne, une formation intensive visant à faciliter l’adaptation d’un cours en présentiel en un cours à distance sera proposée dans les prochains jours aux enseignants.

«La santé de tous les membres de la communauté universitaire demeure la priorité de l’Université. Les mesures de distanciation physique en place nous obligent donc à repenser nos modes de fonctionnement sur nos campus. On travaille aussi sur divers outils d’évaluation qu’on aura l’occasion de tester durant la session d’été», souligne le recteur de l’université, Daniel McMahon, qui rappelle aussi que l’UQTR avait déjà entamé un virage numérique en offrant des formations en ligne et à distance dans les dernières années.

L’UQTR assiste à une baisse –prévisible, soutient le recteur – de sa clientèle pour la session d’été. Pour l’instant, les inscriptions sont au rendez-vous pour la session d’automne. «Les prochains mois vont nous ramener des étudiants», estime M. McMahon.

Le recteur est cependant préoccupé pour les étudiants internationaux puisqu’on ignore encore à quel moment ils pourront revenir au pays pour poursuivre leurs études.

«On a un plan B. On va leur offrir de débuter à distance et de venir nous rejoindre quand ils en seront capables. C’est possible qu’ils commencent la session d’automne à distance et qu’ils nous arrivent au 1er janvier s’il ne leur est pas permis de revenir à temps pour le début de la session. Il faut aussi prévoir les 14 jours d’isolement au retour», note Daniel Mc Mahon.

«La pandémie de COVID-19 est sans doute le défi le plus important pour le milieu universitaire. Personne ne travaille de la même façon. J’y vois une belle occasion de se dépasser, de prouver que dans la communauté universitaire, on a des gens dotés d’un talent incroyable. Ça nous force à puiser au fond de nous pour nous adapter, nous redéfinir, voire même nous réinventer», conclut le recteur.