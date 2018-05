UQTR : un déficit moins important que prévu

Crédit photo : Audrey Leblanc

ÉDUCATION. En tenant compte de la nouvelle Politique québécoise de financement des universités, l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) prévoit réduire d’un million de dollars son déficit anticipé pour l’année financière en cours.

Ce déficit devrait donc être d’environ 8 M$. «L’UQTR est l’une des grandes gagnantes de la nouvelle politique de financement», affirme le recteur, Daniel McMahon. Une augmentation de 18,1 millions de dollars à terme, soit jusqu’à l’année financière 2022-2023, est accordée à l’institution. Cela représente une hausse de 15,8 %.

Selon le recteur de l’UQTR, ce nouveau financement permettra d’éviter des compressions salariales qui étaient prévues dans le plan de redressement des finances de l’université. «Dans notre plan de redressement initial, on avait estimé des compressions sur la masse salariale de 2,23 M$ pour l’ensemble de nos corps d’emplois pour la prochaine année. Grâce au réinvestissement, on n’a pas à faire ces compressions-là», explique-t-il.

«On connait ces données-là depuis un mois, mais on avait donné notre parole de tenir cette information confidentielle tant et aussi longtemps que le gouvernement n’en faisait pas l’annonce, ajoute le recteur. Mais ça me brûlait la langue depuis longtemps d’être capable d’en parler.» Selon M. McMahon, ces informations ont été transmises le 20 avril à la table de négociations.

L’atteinte de l’équilibre budgétaire est toujours fixée à l’année financière 2020-2021. Selon le portrait financier actuel, l’UQTR aura une dette de 47,68 M$ avant d’atteindre l’équilibre budgétaire et de commencer à rembourser ce prêt.