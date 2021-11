UQTR: de nouvelles étoiles Pythagore dévoilées

Dans le cadre des activités du 50e anniversaire de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), l’institution poursuivra le dévoilement des étoiles Pythagore.

En novembre, l’UQTR recevra plusieurs des 61 personnalités lauréates du prestigieux prix.

Rappelons que l’Université avait inauguré, il y a deux ans, les Allées de la renommée afin que soient affichées dans les corridors de l’Université des étoiles au nom de tous les lauréats Pythagore, à l’image du célèbre Hollywood Boulevard de Los Angeles.

Le projet des Allées de la renommée de l’UQTR se veut une façon de rappeler le passage de personnes marquantes à l’université trifluvienne et d’inspirer ceux et celles qui aspirent à suivre leurs parcours.

Seuls les lauréats Pythagore de 2019 ont déjà eu l’occasion de participer au dévoilement officiel de leur étoile étant donné que leur cérémonie hommage a été présentée avant que n’éclate la crise sanitaire.

Maintenant que la reprise de ce genre d’activité est possible, le Service des communications et des relations avec les diplômés de l’UQTR tiendra une quinzaine de cérémonies qui permettront à tous les lauréats disponibles de venir admirer leur étoile et échanger quelques mots avec des membres de la direction, d’anciens collègues et certains invités.

Les dévoilements ont lieu les 1er, 3, 15, 19, 22 et 23 novembre. En raison des règles sanitaires à respecter, il n’est pas possible pour le grand public d’assister aux dévoilements.