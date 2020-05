UQTR: Daniel McMahon dresse une mise à jour des activités

Daniel McMahon, recteur de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), a tenu un point de presse en fin d’après-midi au cours duquel il a fait état de la reprise de certaines activités sur le campus et de nouvelles mesures mises en place.

«Les activités de recherches peuvent reprendre alors ça va prendre du matériel, et des gens pour approvisionner le matériel. On pense aussi à tout notre équipement informatique, et tout ce qui est filage, en plus des travaux de construction. On va pouvoir ramener nos gens pour faire ces travaux-là», a expliqué Daniel McMahon.

«Bientôt, ce sera les admissions pour la session d’automne et on doit être capable de préparer ça. On va avoir des plexiglas à poser, beaucoup de signalisation à faire au sol et sur les murs et devoir préparer nos locaux pour respecter la distanciation sociale. Bref, une saison d’automne à préparer dont nous n’avons aucune idée de comment ça va se dérouler.»

Le recteur a été clair dans ses propos: il sera difficile de reprendre les cours en classe tant et aussi longtemps qu’un vaccin ne sera pas disponible.

«L’enseignement ne peut pas se faire chez nous, car on ne peut pas faire de rassemblement. À moins d’avoir un vaccin, il est hors de question de ramener les élèves sur le campus tous en même temps. La bonne nouvelle, c’est qu’on peut reprendre nos activités autres alors on peut ramener des gens sur le campus. On essaye de prévoir comment on peut continuer d’offrir une éducation de haut niveau, malgré que ça se fasse à distance. Ça demande beaucoup d’organisation», ajoute-t-il.

«Pendant le déconfinement progressif, nous allons appliquer toutes les mesures nécessaires parce que la sécurité est primordiale. Ce qui est positif, c’est que nous avons du temps parce que le télétravail fonctionne pour nous. Notre saison d’hiver est sur le point de se terminer et notre session d’été va commencer alors on va continuer avec des cours à distance. Pour nos enseignants, le télétravail demeure l’outil à privilégier.»

Tel que mentionné plus tôt, la recherche pourra recommencer de façon progressive. Cependant, l’enseignant devra respecter plusieurs conditions, notamment de suivre une formation en ligne offerte pas la CNESST et remplir certains documents à titre de formation.