UQTR: Christian Gagnon au Service de l’activité physique et sportive

NOMINATION. Lors de sa 681e séance, le comité exécutif de l’UQTR a procédé à la nomination de monsieur Christian Gagnon à titre de directeur adjoint du Service de l’activité physique et sportive.

Monsieur Gagnon possède un baccalauréat en activité physique de l’Université de Sherbrooke (1988), ainsi qu’un brevet d’enseignement de la même université (1991).

Au cours de sa carrière, il a occupé les fonctions de directeur du Service des activités sportives à l’Université Laval (2012-2017), de directeur général du Service du sport et de l’activité physique de l’Université de Sherbrooke (2003-2012) ainsi que de directeur général, de la pédagogie et des finances au Collège du Mont-Sainte-Anne (1997-2002).

À titre de directeur adjoint du Service de l’activité physique et sportive, monsieur Gagnon, sous l’autorité de la directrice du Service de l’activité physique et sportive (SAPS), aura pour mandat la planification, la coordination, la gestion et la promotion des programmes d’équipe sportive universitaire Patriotes. Il travaillera en étroite collaboration avec la directrice du SAPS pour assurer une synergie entre les activités des Patriotes et celle de la programmation du Centre sportif ainsi que les activités de financement du service.

Le directeur adjoint du SAPS doit fournir le support adéquat aux étudiants athlètes en matière d’encadrement médico-sportif et de suivi académique. Responsable des ressources humaines, matérielles et financières du service pour le volet Patriotes, le titulaire met au point et applique les méthodes et procédures nécessaires en termes de planification, de coordination et de contrôle.

Le directeur adjoint du SAPS doit également effectuer la promotion des programmes Patriotes afin d’informer les membres de la communauté universitaire et les partisans dans le but d’assurer un maximum d’autofinancement. Il gère, coordonne et assure le développement des équipes sportives universitaires.

Il fait respecter les règles régissant les différentes associations sportives auxquelles les équipes universitaires sont rattachées et contribue à la promotion des activités de ces équipes et au rayonnement de l’Institution avec le Service des communications. (JC)