UQTR: 600 000$ en bourses à des étudiants

Grâce au soutien de 75 généreux donateurs, 300 étudiants de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) ont récemment pu recevoir leur part des 600 000$ remis sous forme de bourses d’études de la Fondation de l’UQTR.

En plus de récompenser les résultats scolaires, ces bourses reconnaissent également l’implication sociale, l’excellence sportive ainsi que la détermination d’étudiants qui vivent des situations particulières, comme un handicap ou un retour aux études.

« En offrant une chance à tous nos étudiants de continuer d’avancer et d’obtenir leur diplôme, nos donateurs incarnent véritablement la solidarité. De plus, leur action est un appui direct aux projets d’études ou de recherche des étudiants. C’est aussi la démonstration claire que l’éducation mérite un engagement du citoyen pour enrichir le Québec et la vie de ses citoyennes et de ses citoyens », souligne le recteur de l’UQTR, Christian Blanchette.