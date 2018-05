Unis contre la pénurie de main-d’oeuvre

Crédit photo : Audrey Leblanc

MAIN-D’OEUVRE. Gens d’affaires, élus municipaux et acteurs du milieu économique de la MRC des Chenaux ont pris part, le 1er mai, à une rencontre à Sainte-Anne-de-la-Pérade pour trouver des solutions au problème de main-d’œuvre vécu sur le territoire. Une trentaine de personnes ont participé à cette première étape vers l’élaboration d’un plan d’action.

En début d’année, une dizaine d’organismes de la MRC ont formé un comité afin d’évaluer la situation. Ils ont recensé des problèmes d’attraction, de recrutement et de rétention de la main-d’œuvre. Ils ont alors convenu que les employeurs de la MRC devaient se rencontrer pour mettre en commun leurs idées et leurs efforts.

«Environ 70 % des citoyens de la MRC des Chenaux travaillent à l’extérieur du territoire, affirme le commissaire au développement économique de la Société de développement économique (SDE) La Pérade, René De Montigny. Il y a un manque flagrant de main-d’œuvre et il faut agir. Il y a un manque dans pratiquement tous les secteurs.»

Les Jardins Barry, le Parc de la rivière Batiscan, Metro, Soutien à domicile des Chenaux et la microbrasserie Le Presbytère faisaient partie de ceux qui étaient présents à la rencontre tenue le 1er mai.

De nombreux enjeux ont été soulevés, dont l’absence d’une connexion Internet haute vitesse sur une grande portion du territoire et le manque de transport en commun. Des pistes de solution ont aussi été amenées. Il a notamment été suggéré de créer une banque commune répertoriant tous les emplois disponibles à travers la MRC.

Il a aussi été question de mettre sur pied une foire de l’emploi et de créer des campagnes de publicité pour attirer des travailleurs de l’extérieur de la MRC. De plus, plusieurs ont proposé le retour des 5 à 7 de la Communauté entrepreneuriale des Chenaux, précisant qu’il s’agit là d’une façon simple et efficace de réseauter et de s’entraider. Un espace virtuel où pourraient échanger les employeurs fait aussi partie des options mises de l’avant.