Une webconférence à propos du redémarrage post-COVID-19

Les dirigeants de Saimen, un groupe d’entreprises basées en Asie-Pacifique et au Canada qui opèrent et investissent dans la fabrication de haute technologie, ont eu à gérer le confinement, puis le redémarrage en Chine. Ils raconteront leur expérience via une webconférence le 16 avril prochain.

Cette présentation est possible grâce à la collaboration des Manufacturiers de la Mauricie et du Centre-du-Québec (MMCQ), Carrefour Québec International (CQI), le Créneau Machines et le Service économique de la MRC de La Matapédia

À cette occasion, Carl Breau, président de Saimen, et Jean-Luc Hébert, vice-président ventes et marketing, partageront le savoir-faire acquis aux dirigeants de la Matapédia, de la Mauricie, du Centre-du-Québec et de l’Estrie et leur expliqueront les gestes qu’ils ont posés pour préparer le redémarrage.

Les organisateurs de cette webconférence souhaitent ainsi soutenir les dirigeants d’entreprises dans les prochaines étapes à venir pour eux. Les places pour la webdiffusion en temps réel sont limitées à 100 personnes et sont sans frais. Les dirigeants des réseaux des organisateurs seront priorisés.

L’inscription se fait au www.mmcq.ca.