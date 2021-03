Une volée de cloches en mémoire des victimes de la COVID-19

Les églises de la Mauricie sonneront une volée de cloches à 13h02, ce jeudi 11 mars, pour commémorer la mémoire des victimes de la COVID-19.

Certains lieux de culte catholiques déploieront aussi une programmation de commémoration en plus de la participation à la volée de cloches en prolongement de la minute nationale de silence. C’est le cas du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap qui de 10h30 à 18h00 ouvre ses lieux de culte pour le recueillement.

À compter de 14h30, il sera possible de déposer à la basilique des fleurs ou une rose blanche, symbole retenu pour la journée de commémoration.

De 14h30 à 15h30, un organiste sur place contribuera à une ambiance empreinte de solennité.

La paroisse regroupée Notre-Dame-de-la-Joie dévoilera quant à elle une plaque en souvenir des personnes décédées de la Covid-19, à 13h15, à la croix du Calvaire au coin de la 105ème avenue et de la 125ème rue à Shawinigan-Sud. De 19h00 à 19h30, les clochers et les églises du secteur de Shawinigan-Sud seront de plus illuminés avec une ambiance musicale de recueillement à l’extérieur.

Du côté de la paroisse regroupée Sainte-Marie-de-l’Incarnation du secteur Grand-Mère et les environs, il sera possible de déposer des fleurs à un mémorial aménagé à l’église Saint-Georges. De plus, à l’église Saint-Paul, l’église sera ouverte de 12h30 à 13h30 pour une courte célébration du souvenir et la prière individuelle avec musique d’ambiance.

Pour consulter le tableau de toutes les contributions des communautés chrétiennes du Diocèse de Trois-Rivières à la Journée de commémoration nationale en mémoire des victimes de la COVID-19 : http://diocese-trois-rivieres.org/