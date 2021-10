Une ville de hockey

Les Lions de Trois-Rivières disputaient leur match inaugural devant une salle comble ce soir. Bien que le pointage ne fut pas celui escompté, les Mauriciens ont eu droit à un très bon spectacle.

L’ambiance était déjà palpable dès mon entrée dans les tout nouveaux couloirs du colisée. Les gens discutaient et riaient déjà de bon de cœur, à gauche, à droite.

L’avant-match s’est ensuite mis en branle, avec une équipe de tambours. La présentation des joueurs fut traditionnelle, correcte. Guillaume Beaudoin, de Bécancour, et Alexis D’Aoust, de Trois-Rivières, sont ceux qui ont probablement eu le plus de frissons à la suite d’un accueil très chaleureux.

Le tout nouveau colisée s’est vraiment enflammé lorsque trois anciens joueurs du Canadien de Montréal ont été appelés sur la patinoire. Tout juste après Réjean Houle, et tout juste avant Léon Rochefort, natif du Cap-de-la-Madeleine, s’est présenté le Madelinois Jean-Guy Talbot, champion de la Coupe Stanley à sept reprises. Il a reçu une ovation digne de ce nom, chaleureuse et touchante, pendant de bonnes minutes.

Les gens ont continué de sourire, tout au long du match et entre les périodes. Ils ont même eu l’espoir qu’il recherchait en début de troisième période lorsque Shawn St-Amant est venu bien près de réduire l’écart à un seul but. Mais bon, les gens sont restés. Ils n’ont pas fui en troisième période, même si les locaux tiraient de l’arrière par trois buts. Et ils ont offert une ovation aux Lions malgré le revers.

Ce soir, j’ai vu un colisée rempli, rempli de gens et joie. Je pense que habitants de la Mauricie ont démontré que les Lions auront du support et que Trois-Rivières pourrait être ville de hockey.