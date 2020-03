Une vaste chaîne téléphonique pour les aînés

De nombreux organismes de Trois-Rivières ainsi que la Ville s’unissent afin de mettre sur pied l’une des plus imposantes chaîne téléphonique de solidarité afin de briser l’isolement des personnes aînées de Trois-Rivières.

Cette chaîne téléphonique est proposée dès maintenant à toute personne aînée du grand Trois-Rivières. Lors de ces appels, les personnes aînées pourront compter sur une personne de confiance afin de discuter et se changer les idées.

«Les personnes aînées qui seront inscrites seront jumelées à un bénévole qui l’appellera une fois par semaine. Ce sera l’occasion de parler de la situation, voir comment ils vont, mais aussi d’échanger et de dialoguer sur d’autres choses aussi. C’est d’avoir une oreille attentive. Ce service s’ajoute en complément à l’annonce de Jean Boulet, plus tôt aujourd’hui», explique Keven Michaud, coordonnateur régional des Petits Frères de Trois-Rivières.

Les bénévoles pourront aussi, si nécessaire, faire le lien entre ces personnes et les ressources disponibles.

Grâce à un partenariat avec la Ville de Trois-Rivières, les personnes aînées souhaitant obtenir ce service sont invitées à composer le 311 pour s’inscrire. Notons qu’il est aussi possible de référer une personne aînée à ce service en appelant au 311. Les initiateurs de ce réseau de solidarité lancent un appel à la population pour identifier toutes les personnes aînées pour qui ce service serait bénéfique.

«J’ai rarement vu une concertation se faire aussi facilement et aussi rapidement. En additionnant tout le monde, on aurait déjà près de 600 bénévoles prêts à intervenir, mais on espère voir plus de personnes se proposer comme bénévoles», lance Jean-François Aubin, membre de la coalition.

Les citoyens souhaitant offrir leur aide peuvent également composer le 311 afin de signaler leur intérêt. Les candidatures bénévoles pour les services destinés aux aînées seront filtrées (incluant la vérification des antécédents judicaires) par les Centres d’action bénévole Laviolette et du Rivage.

Par ailleurs, les personnes qui rempliront le formulaire pour offrir des services bénévoles sur le portail jebenevole.ca en mentionnant leur intérêt pour effectuer des appels d’amitié pourraient aussi être mises à contribution dans cette chaîne téléphonique.