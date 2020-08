Une valeur ajoutée à la structure de développement des Aigles

L’organisation des Aigles de Trois-Rivières, en collaboration avec Baseball 360 Trois-Rivières, innove et fait de ses programmes AA et Junior un programme de développement annuel.

Soucieux de demeurer à l’avant-plan, les Aigles innovent de nouveau en lançant le programme de perfectionnement des Aigles qui vient en quelque sorte compléter l’encadrement estival en proposant à tous ses athlètes AA et Junior des entraînements supervisés par les entraîneurs des Aigles et autres entraîneurs invités, et ce, sur une base régulière à raison de deux fois par semaine, de septembre à mai.

«Le sport-étude dans région de la Mauricie est déjà bien couvert au niveau baseball et fait de l’excellent travail, mais certains de nos athlètes font le choix de pratiquer d’autres sports durant l’hiver. Ce programme donne l’opportunité, pour tous les joueurs de notre structure, peu importe l’école qu’ils fréquentent, leur statut socioéconomique ou les autres sports qu’ils veulent faire pendant l’hiver, de pouvoir continuer leur développement et de garder la forme en saison morte», explique le directeur général des Aigles, René Martin.

Les entraînements auront lieu au Stade Quillorama ainsi que chez Baseball 360 Trois-Rivières, partenaire au projet. Les premiers entraînements débuteront dans la semaine du 21 septembre.