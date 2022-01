Une Trifluvienne parmi les participants du Meilleur pâtissier du Québec 

Une toute nouvelle compétition culinaire voit le jour sur la nouvelle plateforme de contenus, Vrai. Pas moins de dix participants tenteront, à chaque épisode, d’éviter l’élimination en vue de devenir Le meilleur pâtissier du Québec, sous les ordres des juges Gaël Vidricaire et Joël Lahon.

Les animateurs choisis pour la compétition ont été Marie-Ève Janvier et Joël Legendre. Une dizaine de pâtissiers amateurs se feront la lutte, dont la Trifluvienne Sarah Pitblado. Âgée de 18 ans, Sarah était la plus jeune du groupe.

« C’est une expérience que j’aimerais vraiment revivre », lance-t-elle d’emblée. « C’était fantastique d’être là et de faire de la pâtisserie avec des personnes formidables. Lorsque j’ai été choisie, je croyais me rendre là et rencontrer des connaissances. Or, avec notre passion pour la pâtisserie qui fait que c’était notre élément commun, on est devenu des amis. »

« C’est certain que c’était stressant, peu importe mon âge. On avait des défis techniques qui nous jetaient parfois dans le néant. C’est sûr que vu mon jeune âge, peut-être que ça me désavantageait un peu parce que les autres avaient testé plus de recettes dans leur vie et créé plus de pâtisserie que j’ai pu en faire. »

Pas moins de trois compétitions ont lieu à chaque épisode, dont une où les chefs omettent de divulguer une importante information nécessaire à la réalisation. Pour conserver le décor enchanteur des versions européennes de l’émission, un immense chapiteau a été érigé dans un champ de la région de Saint-Charles-sur-Richelieu, ce qui crée un décor féérique pour le tournage de l’émission.

« C’était vraiment plaisant de faire de la pâtisserie entourée d’autant de pâtissiers. On devait faire les mêmes recettes pour impressionner les juges et on avait tous des résultats différents, ce qui d’autant plus impressionnant. On a vu beaucoup d’entraide et de complicité sur le plateau également », ajoute celle qui est tombée en amour avec la pâtisserie à l’âge de 7 ans, aux côtés de sa grand-mère.

« L’expérience m’a permis de prendre encore plus de confiance en moi et m’a aidé sur le plan social. Je me suis rendu compte que je suis capable de faire de la télévision alors que je n’étais pas nécessairement à l’aise avec cet aspect-là avant. »

Gaël Vidricaire, qui opère sa propre pâtisserie à Québec, agit à titre de chef pâtissière dans l’émission. Elle a remporté le titre de Chef pâtissière nationale en 2019 et en 2020. L’autre chef, Joël Lahon, est né dans le sud-ouest de la France et il a été chef pâtissier à Londres, à Mexico et à Miami, avant de devenir chef pâtissier du Château Frontenac, à Québec. De son côté, la Trifluvienne est présentement étudiante au Cégep de Trois-Rivières, mais ne s’est toujours pas arrêtée sur son choix de carrière.

« Je ne sais pas si je voudrais devenir chef pâtissière, mais j’y pense de plus en plus. Ç’a toujours été un rêve intérieur, depuis que j’étudiais en 3e année du primaire. J’ai longtemps imaginé que j’ouvrais une pâtisserie à Paris. On verra, mais je me suis inscrite en Sciences de la nature parce que je voudrais aussi faire un emploi dans le domaine de la santé », confie celle qui joue également au basketball pour les Diablos de Trois-Rivières.

Les deux premiers épisodes sont déjà disponibles en ligne, tandis que deux autres suivront tous les mardis pendant cinq semaines. Pour en savoir davantage sur Vrai, ou pour vous y abonner, visitez le https://www.qub.ca/vrai.