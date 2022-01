Une Trifluvienne au Championnat du monde de hockey balle

Âgée de 28 ans, la Trifluvienne Carol-Ann Upshall sera l’une des deux Québécoises au sein de l’équipe nationale de hockey balle qui prendra part aux Championnats du monde en juin prochain à Laval.

La Trifluvienne a toujours baigné dans le hockey. Carol-Ann n’en sera pas à sa première compétition d’envergure avec l’équipe canadienne. Elle qui a remporté l’or à Bratislava en 3 contre 3 en 2018, ainsi que l’or aux îles Turquoises en 4 contre 4 en 2019.

« J’ai toujours joué au hockey sur glace. J’ai même joué pour l’Université d’Ottawa. Je joue au hockey balle de compétition depuis environ cinq ou six ans. »

Le Championnat du monde à Laval sera du 5 contre 5. « On est chanceux que ça soit au Québec cette fois-ci. On va sûrement avoir plusieurs amis et de la famille qui viendront nous encourager. J’ai appris la nouvelle en octobre dernier. C’est certain que j’étais vraiment contente. C’est une belle opportunité pour moi à 28 ans parce que je ne suis pas certaine de pouvoir faire l’équipe encore plusieurs années. Nous sommes vraiment chanceuses de pouvoir avoir un tel tournoi pour les femmes », commente Carol-Ann.

C’est lors d’un tournoi national à l’été 2019 que la Trifluvienne a reçu une invitation pour faire partie de l’équipe canadienne. Elle jouait pour l’équipe Ontario (Québec n’est pas affilié avec l’équipe nationale pour le 5 contre 5) et elle a remporté l’or en plus du titre de meilleure joueuse du tournoi. En août dernier, Carol-Ann a répété l’exploit à Calgary en remportant l’or avec l’équipe ontarienne et en décrochant le titre de joueuse par excellence.

La joueuse de hockey balle qui est classée F1 a d’excellentes mains et elle remplit le filet adverse. À Trois-Rivières, elle ne joue pas contre d’autres filles puisqu’elle est la seule qui est classée F1. Elle joue contre les garçons dans la catégorie H7. Il faut savoir que H1 est la meilleure catégorie chez les hommes et H13 la plus faible des catégories.

« Je joue avec les gars de haut niveau. Je suis pas mal la seule fille à jouer H7. J’ai des bonnes mains et je suis une scoreuse. Ça peut frustrer des gars parfois », confie-t-elle en riant.