Une Toyota Supra 4 cylindres pour 2021

La presque toute neuve Supra a pas mal de nouveau à offrir pour 2021. Il y aura d’abord une version avec un 6 cylindres plus puisant et l’ajout d’un 4 cylindres turbo. Parlons d’abord de l’édition A91. Cette Supra Édition spéciale sera propulsée par un moteur 6 cylindres en ligne de 3,0 L et sera offerte dans un choix de deux couleurs, Nocturne ou Réfraction, et va produire 382 chevaux soit exactement le même nombre que la BMW Z4. C’est tout de même curieux que Toyota n’a pas posé ce geste l’an dernier au moment d’amener le modèle sur la route en sachant que la Z4 avait déjà cette puissance. Il y a sans doute des détails de contrat que nous ne connaissons pas. Cette édition ajoute aussi un aileron en fibre de carbone noir, des roues noir mat, des graphismes sur le montant « C » et des recouvrements de rétroviseur en fibre de carbone. L’intérieur garni d’Alcantara noir avec éléments de contraste bleus est également exclusif à ce modèle disponible en quantités limitées.

Les modèles de GR Supra 2021 devraient commencer à arriver chez les concessionnaires Toyota cet été. Voici à quoi il faut s’attendre. Toyota a recalibré le châssis de la Supra 3.0 en lui ajoutant des renforts légers en aluminium qui relient les tourelles à l’armature de radiateur afin de raffermir la rigidité latérale.

La première Supra à moteur 4 cylindres

Pour faire un espace entre la Toyota 86 et la Supra six cylindres et pour aussi offrir une Supra plus abordable, Toyota amène un modèle avec moteur 4 cylindres turbo qui offre 255 chevaux et 295 lb-pi de couple. Ce moteur partage une grande partie de ses technologies avec le 6 cylindres en lignes de 3,0 L, y compris le turbo à deux volutes, l’injection directe et la distribution à calage variable en continu sur les arbres à cames d’admission et d’échappement.

La Supra 2.0 utilise la même boîte automatique à 8 vitesses que la Supra 3.0, et Toyota annonce une accélération de 0 à 100 km/h en 5,3 secondes, ce qui en fait le deuxième véhicule le plus rapide de la gamme Toyota. Comme c’est le cas pour la Supra 3.0, la vitesse maximale sur circuit de la Supra 2.0 sera limitée électroniquement à 250 km/h. Il est impossible de commander une boîte manuelle, et c’est très dommage. Aucun prix annoncé pour le moment.

