Une toute première chaire de recherche pour Innofibre

Le Cégep de Trois-Rivières et Innofibre lancent la Chaire de recherche en écoconception pour une économie circulaire d’emballages en pâte cellulosique thermoformée.

Cette première chaire chez Innofibre a été octroyée il y a quelques mois par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) pour une durée de 5 ans. Elle sera dirigée par Tarik Jabrane, formateur-chercheur chez Innofibre.

La Chaire élaborera de nouveaux modèles d’économie circulaire pour des emballages cellulosiques 3D novateurs en pâte cellulosique et répondra aux besoins d’innovation de tous ses partenaires. Elle englobera trois domaines de recherche appliquée : les matériaux cellulosiques, les procédés et la technologie ainsi que la fonctionnalité et la fin de vie. Ainsi, la Chaire développera une expertise canadienne dans le domaine du moulage et du thermoformage de fibres cellulosiques pour la mise au point d’emballages en pâte cellulosique 100 % recyclables et compostables destinés à différentes applications de vente au détail, tels les applications en hygiène et le service alimentaire.

Depuis 2018, plusieurs propriétaires de marques, détaillants et entreprises d’emballage ont annoncé leur objectif d’utiliser des emballages 100 % réutilisables, recyclables ou compostables d’ici 2025. Dans ce contexte, la Chaire entend mettre en place des solutions novatrices pour l’industrie canadienne de la vente au détail, afin de remplacer les matières plastiques à usage unique et réduire l’impact humain sur la pollution des océans et de l’environnement. Cette Chaire contribuera à la création de nouveaux modèles commerciaux d’économie circulaire qui permettront de réduire l’impact des emballages et des matériaux utilisés sur l’environnement.

L’octroi de cette Chaire de recherche résulte d’un concours où plusieurs collèges canadiens ont présenté des projets de recherche d’envergure. Le CRSNG y contribuera pour 1 million de dollars et les partenaires y contribueront également pour une valeur de 1 million de dollars (argent et contributions autres que monétaires).

« Nous nous réjouissons que le CRSNG reconnaisse la rigueur scientifique d’Innofibre et appuie un secteur en plein développement qui permettra aux entreprises sectorielles de diversifier leurs marchés et créer des emplois », déclare Jean-Philippe Jacques, directeur chez Innofibre.

Le directeur général du collège, Louis Gendron, voit dans l’obtention de cette chaire la reconnaissance de la recherche effectuée depuis plusieurs années par l’équipe d’Innofibre: « Nul doute que cette chaire contribuera à la qualité de la formation offerte à nos étudiantes et nos étudiants dans les divers programmes offerts au cégep », se réjouit le directeur général.