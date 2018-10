Une supplémentaire pour Loud et Hommage à Nirvana à l’Amphithéâtre

MUSIQUE. La Corporation des Évènements de Trois-Rivières a annoncé que le groupe Hommage à Nirvana sera de retour le 22 novembre, suite au succès qu’a connu la vente de billets pour les représentations du 16 et 17 novembre.

Cet engouement est aussi vécu par les admirateurs de la vedette montante du hip-hop québécois, Loud. En effet, après un concert à guichet fermé le 4 mai dernier, l’artiste sera de retour au Cabaret de l’Amphithéâtre Cogeco le 1er février 2019 pour un autre concert qui affiche complet. La Corporation des Évènements ajoute donc une supplémentaire le 31 janvier 2019.

Hommage à Nirvana – Unplugged in New York se veut l’intégral de l’album «Unplugged in New York» du mythique groupe. Ce spectacle-hommage se décrit comme étant solide, émotif et rock’n roll à souhait. Suscitant un fort engouement partout où ils se produisent, les musiciens, qui ont déjà parcouru la planète avec ce spectacle, rendent justice à ce groupe de l’époque grunge de manière tout à fait exceptionnelle.

Pour ce qui est de Loud, la réputation de l’artiste n’est plus à faire alors que plusieurs experts de la scène du hip-hop québécois le considèrent comme l’un des plus talentueux rappeurs d’ici. Son titre «Toutes les femmes savent danser» tourne dans toutes les radios et est devenu un véritable hit au Québec.

Les billets pour les spectacles d’Hommage à Nirvana – Unplugged in New York et de Loud sont en vente depuis vendredi. Ceux-ci sont disponibles en ligne au www.amphitheatrecogeco.com, à la billetterie de la salle J.-Antonio Thompson et au 819 380-9797 ou au 1 866 416-9797.