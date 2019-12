Une stratégie économique axée sur le développement durable

Innovation et Développement économique (IDÉ) Trois-Rivières dévoilait ce mardi sa Stratégie de développement économique 2020-2025. Le plan se base pour les prochaines années sur un mot d’ordre: Ensemble pour une économie verte et un développement durable.

Jean Lamarche, maire de Trois-Rivières, mentionnait la consultation sur le futur économique de Trois-Rivières qui s’est déroulée au printemps et à l’été 2019, consultation demandant aux citoyens de se positionner sur le développement économique de Trois-Rivières. Ce sont 800 personnes qui ont été rejointes.

Ce qui en ressort notamment est que 53 % de la population établit le développement durable et les pratiques respectueuses de l’environnement au cœur de leurs priorités. « Cette notion de développement durable, on ne l’invente pas, elle nous est proposée par la population », précise M. Lamarche.

« On va beaucoup travailler sur les énergies vertes et les énergies renouvelables, des projets majeurs qui sont conduits par nos partenaires en matière d’hydrogène, de développement éolien et également au niveau de l’énergie solaire », souligne Mario de Tilly, directeur général d’IDÉ Trois-Rivières.

D’ailleurs, trois chefs d’entreprises ont pris la parole afin de faire découvrir leurs innovations en développement durable: Serge Bellemare, coprésident du Groupe Bellemare, Marc-André Lesmerises, président de Carnot Réfrigération, ainsi que Benoit Richard, vice-président du Groupe Somavrac. « Ils ont présenté des projets qui s’inscrivent dans le développement durable et qui résolvent en partie une problématique environnementale. Comme récupérer des eaux de lavage, mieux utiliser le sel de déglaçage, offrir une technologie qui nous permet de réduire les coûts de climatisation dans les centres de données, ou encore des technologies pour récupérer le verre pilé et être capable d’en faire quelque chose à valeur ajoutée », explique Mario de Tilly.

De nombreux projets à venir pour la ville

Dans les grands projets annoncés par Mario de Tilly, directeur général d’IDÉ Trois-Rivières, on note le développement de la Zone d’innovation dédiée à la valorisation des technologies vertes, la conception de projets d’orientation énergétique, la réhabilitation de sites contaminés, l’organisation d’un événement international sur les technologies vertes, l’implantation d’un World Trade Center ainsi qu’un centre d’innovation agroalimentaire, la création d’un nouveau bâtiment au Parc Micro Sciences ainsi que la construction d’une nouvelle aérogare verte, la poursuite du marketing territorial et, finalement, le maintien des relations internationales d’IDÉ Trois-Rivières.

Pour Zone d’innovation, qui est train de prendre ses assises du côté du centre-ville, IDÉ déposera d’ailleurs une demande de financement dans le cadre du programme Zone d’innovation du gouvernement du Québec.

De plus, Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mentionnait un financement de 10 M$ en vue de décontaminer cinq sites déjà identifiés du centre-ville de Trois-Rivières et qui seront l’amorce de la Zone d’innovation. À ce stade-ci, l’emplacement des terrains ne peut être dévoilé, mais on sait pour l’instant qu’il s’agit de propriétés privées. Un seul est actuellement connu, celui de Germain et Frère, situé près du stationnement Badeaux.

Pour ce qui est du projet World Trade Center, on parle ici d’une association internationale par lesquelles les entreprises peuvent entrer en contact avec d’autres World Trade Center. C’est également un endroit offrant de la formation et des activités de réseautage. Il existe environ 300 World Trade Center à travers le monde, dont sept au Canada. Mario de Tilly est persuadé que le 8e sera situé à Trois-Rivières.

Ces grands projets qui s’inscrivent dans cinq principales orientations stratégiques pour le développement économique.

Structurer des environnements propices à l’émergence et à la croissance d’entreprises innovantes et créatrices d’emplois de qualité.

Accompagner des entrepreneurs et des entreprises du territoire dans toutes les phases de développement.

Mettre en œuvre des projets susceptibles de doter les entreprises trifluviennes d’avantages compétitifs sur leur marché et de positionner la ville comme un terreau fertile à l’innovation.

S’assurer d’une allocation optimale des immeubles nouvellement acquis et d’améliorer le taux d’occupation de certaines infrastructures.

Accroitre notre visibilité et la visibilité du territoire à l’international et d’attirer des investissements directs de l’international.

IDÉ Trois-Rivières a profité de sa tribune devant plus de 200 entrepreneurs et partenaires économiques pour s’engager envers Trois-Rivières à la rendre mondialement reconnue comme chef de file de l’industrie des technologies environnementales, de mener un audacieux plan de décarbonisation, de faire croitre le nombre de PME sur le territoire et de cultiver les pratiques innovantes, et finalement d’attirer les jeunes familles par la richesse du milieu et de l’offre culturelle.