Une start-up veut anticiper les inondations et la pollution

La start-up française Climate City a choisi Trois-Rivières pour mettre en place son projet de la Cité des trois climats, une grappe qui pourrait entraîner des investissements de 50 millions $ et mener à la création de quelques centaines d’emplois près de l’aéroport.

Climate City a développé une solution pour rendre opérationnelle et permanente l’observation du climat urbain par le biais d’un réseau de ballons captifs. Le premier ballon sera lancé dans le ciel trifluvien avant l’été.

Une fois lancés, ces ballons évolueront à une altitude de 450 mètres au-dessus des villes, retenus au sol par un câble de fibre optique qui transmettra des informations. Cela permettra de modéliser le climat des villes, ainsi que les risques associés à moyen et long terme.

Ces modèles serviront ensuite aux solutions d’anticipation et d’adaptation face aux impacts locaux du changement climatique et d’accentuation de phénomènes majeurs, comme les inondations, les îlots de chaleur et la pollution.

C’est donc à Trois-Rivières que seront testés les démonstrateurs. Ensuite, une fois que tout sera opérationnel et calibré, l’entreprise pourra approcher les villes à travers le monde afin d’y installer des ballons captifs qui amasseront des données au-dessus de chacune des villes.

«Le choix de Trois-Rivières pour notre implantation et nos tests n’est pas anodine. Au-delà de l’excellent accueil auquel on a eu droit, il nous fallait un milieu urbain où l’aviation civile ne poserait pas problème, surtout que notre phase de tests implique d’effectuer des manipulations avec les ballons. On souhaitait également s’implanter en Amérique du Nord et le Canada a été considéré comme une belle option», explique Laurent Husson, président et cofondateur de Climate City.

Les équipes de Climate City s’installeront près de l’aéroport de Trois-Rivières d’ici quelques jours. On espère ensuite implanter rapidement un Centre de recherche et de développement qui réunira tous les acteurs clés du projet. Ce sera la première étape menant à l’émergence de la Cité des trois climats.

Climate City a pour ambition de devenir le portail mondial de la modélisation des risques climatiques urbains et le cœur stratégique de la Cité des trois climats, qui devra œuvrer sur toutes les composantes de la chaîne de valeur d’un marché en plein essor : l’adaptation des villes aux évolutions du climat.

Urgence climatique

Évidemment, M. Husson est conscient que l’implantation de la première phase du projet se fasse rapidement, compte tenu du contexte d’urgence climatique.

«Il faut qu’on aille le plus vite possible en raison de l’urgence climatique. En ce sens, les enjeux sont principalement financiers. Les étapes vont se présenter au fur et à mesure, selon les réponses et solutions que nous aurons sur le plan financier. Pour faire l’ensemble de la grappe et l’organiser, ce sera en fonction de la réaction de tous les partenaires, dont financiers», précise M. Husson.

Par ailleurs, l’anticipation des impacts des changements climatiques représente un marché majeur, notamment pour les assureurs, les acteurs oeuvrant dans le transport et à tous ceux qui contribuent aux villes intelligentes, fait-il remarquer.

«Des opportunités exceptionnelles»

Pour le maire Jean Lamarche, cette annonce s’arrime avec la volonté de la Ville de Trois-Rivières à s’engager activement vers une économie plus verte et plus innovante.

« Nous avons déjà, à Trois-Rivières, un créneau en émergence dans le domaine des technologies environnementales, et nous travaillons activement à le développer davantage. La Cité des trois climats est un projet de grande envergure qui créera des opportunités exceptionnelles pour nos PME, en plus de contribuer à l’avancement de la recherche sur le climat urbain», commente-t-il.