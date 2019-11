Une sortie au cinéma pour une bonne cause

Le Cinéma Le Tapis Rouge s’associe à Moisson Mauricie/Centre-du-Québec en marge que la Grande Collecte des Fêtes de l’organisme. Ainsi, les familles de la région pourront visionner gratuitement le film d’animation La course des tuques en échange de denrées non périssables.

Les projections auront lieu les samedi et dimanche 23 et 24 novembre dès 10h30. Il est fortement recommandé de se procurer dès maintenant des billets en se présentant au guichet du cinéma, afin de s’assurer d’une place. Les familles seront invitées à apporter leurs dons le jour même de la projection.

« Supporter la communauté et un organisme aussi exceptionnel fait partie de notre philosophie. La fête sera aussi l’occasion pour des citoyens d’ici de découvrir cet atout culturel unique qu’est le Tapis Rouge. Nous mettrons nos 4 salles à la disposition de l’activité et souhaitons récolter un très grand nombre de denrées pour Moisson Mauricie/Centre-du-Québec. Nous espérons que ce week-end devienne une tradition annuelle à Trois-Rivières», indiquent Joel Côté et Paul Langevin, nouveau propriétaires du Cinéma le Tapis Rouge.