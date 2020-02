Une soixantaine d’auteurs attendus au Centre commercial Les Rivières

«La Pause Littéraire» tiendra son prochain événement ce week-end sur le mail du Centre commercial Les Rivières. Il aura lieu sous la présidence d’honneur de Martial Grisé et de Maryse Pépin, les Maîtres dragonniers de Seyrawyn.

Pas moins d’une soixantaine d’auteurs se succèderont sur deux jours.

Rappelons que «La Pause Littéraire» est un organisme à but non lucratif ayant pour mission d’organiser des activités de promotion pour les auteurs publiés par des maisons d’édition non traditionnelles.

L’évènement est rendu possible grâce aux nombreux partenaires tels que le Centre commercial Les Rivières, Les fous de la com, Sonia Goulet Art, la Fondation Cédrika Provencher, la Ligue des Héros, A&W, Valentine, Cambogiana, David’s tea, Distribulivre, la crêperie D & C, Arachides dépôts, ainsi que de la Pâtisserie saveurs du monde et les députés Simon Allaire et Jean Boulet.