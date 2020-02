Une soirée magique au profit des Diablos

Un spectacle-bénéfice du magicien Luc Langevin, au profit des étudiants-athlètes des équipes Diablos du Cégep de Trois-Rivières, aura lieu le 12 mars à 19h30 au Théâtre du Cégep.

«Offrir aux étudiants-athlètes un encadrement académique et sportif de qualité supérieure leur permettant de poursuivre leur passion sportive, voilà notre mission quotidienne. L’ajout de nouvelles équipes Diablos ainsi que l’augmentation du nombre d’athlètes ne viennent pas sans frais. Par l’achat d’un billet, vous contribuez à l’excellence de nos programmes et, de façon très concrète, au développement de tous nos étudiants-athlètes», souligne Isabelle Philibert, coordonnatrice à la vie étudiante et communautaire au Cégep de Trois-Rivières.

Les billets sont en vente au coût de 60$ via le site web de la Fondation du Cégep de Trois-Rivières (www.fondationcegeptr.qc.ca) sous l’onglet Événements.