Une soirée en hommage aux êtres chers décédés

Un tout nouvel événement se tiendra, le 29 août, dans les jardins du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Petits et grands sont invités à se rassembler pour vivre ensemble une soirée en hommage aux êtres chers qui sont décédés. L’activité débutera à 19h et sera d’une durée approximative d’une heure.

Ce projet est celui de quatre entrepreneures de la Mauricie œuvrant auprès des personnes endeuillées. Leur objectif est de créer un rendez-vous annuel rassembleur teinté de simplicité et de compassion.

«C’est pour tous les deuils, qu’ils soient récents ou anciens, précise Ginette Chapdelaine, la célébrante qui animera la soirée. Ce sera une occasion d’accueillir le deuil, de l’intégrer et de le transformer. Ce sera dynamique. Il y aura des chansons et un joueur de cornemuse, notamment. Ce sera très accessible comme langage, enveloppant et chaleureux. Ça s’adresse à tout le monde, peu importe les croyances.»

Comme l’indique Karine Leclerc, cet événement se veut une façon de poursuivre la guérison d’un deuil. «Parce qu’un deuil, ça ne se guérit pas en quelques jours. C’est un processus. Dans le deuil, on dit au revoir de façon différente d’année en année. Ce n’est pas juste aux funérailles qu’on dit au revoir», soutient-elle.

Cette dernière insiste sur le fait que la commémoration sera positive et chaleureuse. «Oui, il y aura de la place pour les émotions, mais on ne viendra pas gratter le bobo. On va venir soigner. Ce sera l’occasion de laisser ressortir quelque chose qu’on étouffe depuis longtemps», explique-t-elle.

«De nos jours, tout va tellement vite et on s’attend à ce que les gens fassent rapidement leur deuil, renchérit Josée Maltais. La cérémonie funéraire s’enchaîne rapidement et on met le couvercle sur l’événement. Et souvent, le couvercle reste là parce qu’on ne prend jamais le temps de laisser ressortir ces émotions-là. L’événement sera l’occasion de laisser sortir tout ça avec des gens qui vivent la même chose, qui se comprennent entre eux.»

À noter qu’en cas de pluie, l’événement se déroulera à l’intérieur. De plus, les gens qui le désirent pourront acheter et allumer un lampion sur place. Pour rester informées, les personnes intéressées sont invitées à suivre la page Facebook «La Cellule du deuil».

Campagne de financement

Par ailleurs, le quatuor a lancé une campagne de financement en ligne afin d’amasser des sous pour couvrir les dépenses reliées à l’événement. Pour faire un don : https://www.onedollargift.com/ca-fr/Reve-Hommage-a-nos-deuils—Rendez-vous-avec-nos-etoiles-35167?fbclid=IwAR00jUCXGK68iTtvzesq1gb7F7cn09YhWm46nAWGLbpSf_29Rz6mPu2V7Ew