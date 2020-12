Une «serre solidaire» dans le secteur Cap-de-la-Madeleine

Un tout nouveau projet d’agriculture urbaine verra bientôt le jour dans le secteur Cap-de-la-Madeleine à Trois-Rivières. Ce projet au coût total de 341 032 $, propulsé par Le Bucafin, vise à implanter une serre communautaire de culture maraîchère, dès ce printemps, sur la rue Saint-Irénée.

L’objectif de la Serre Solidaire est d’offrir des alternatives alimentaires intéressantes pour les citoyens et citoyennes du secteur de Cap-de-la-Madeleine. De plus, le projet contribue à un système alimentaire de proximité et, surtout, durable.

La serre sera érigée près de l’école primaire Dollard. D’ailleurs, des projets seront développés en partenariat avec l’école pour les enfants. Équipée pour fonctionner à l’année, la serre permettra une culture de légumes et de fruits de qualité.

La production sera rendue disponible à faible coût par l’entremise d’un kiosque mobile. Les promoteurs travaillent également sur la tenue d’ateliers pédagogiques et d’activités de sensibilisation liés à l’agriculture urbaine et les saines habitudes de vie. La construction de la serre est prévue pour le printemps 2021.

Ayant déjà porté plusieurs projets à caractère environnemental, la directrice, Cecilia Protz, et la chargée de projet Carolane Babineau, mènent ce projet significatif qui est né d’un rêve collectif de ville nourricière.

«Notre motivation première est de rendre accessible des fruits et légumes de qualité pour les gens vivant dans ce secteur de la ville, soutient Mme Protz. Nous allons avoir un kiosque mobile qui nous permettra de nous déplacer et ainsi avoir un service de proximité pour les résidents et les résidentes. C’est également un projet de participation citoyenne qui permettra l’implication bénévole de plusieurs citoyens. Notre rêve c’est que nous ayons un jour une ville qui devient un grand potager pour tous.»

Nombreux collaborateurs

Ce projet est rendu possible grâce au financement de 181 685 $ sur trois ans, issu du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS). De plus, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec a investi 57 397 $ dans ce projet ainsi que la Table d’intervention régionale de la Mauricie pour les saines habitudes de vie pour un montant de 53 000 $.

L’équipe du Bucafin tient à remercier également le Consortium en développement social de la Mauricie, le Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy, l’École Dollard, l’organisme Ébyon et le comité de développement social de la Ville de Trois-Rivières pour leur contribution et leur soutien.