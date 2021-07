Une série gâchée par la pluie

Les représentants du Québec passaient la fin de semaine dans la ville de Troy, NY, où ils affrontaient les meneurs de la Division Atlantique, les ValleyCats de Tri-City. Ils devaient disputer trois rencontres contre l’équipe new-yorkaise, mais la météo en a décidé autrement. Ils ont été capables de jouer le premier match avant de voir les deux derniers de la série être remis à plus tard.

Le premier duel s’est consolidé par une défaite d’Équipe Québec par la marque de 7 à 1. Le lanceur partant de Tri-City, Austin Cline, a été fumant au monticule : il n’a accordé que trois coups sûrs en plus de retirer huit joueurs sur des prises en six manches de travail. Le seul point d’Équipe Québec s’est compté sur un roulant au premier but de Jonathan Lacroix qui a permis à Ruben Castro de croiser le marbre.

Les deux rencontres qui ont été annulées à cause de la pluie seront reprises en fin de semaine prochaine alors que le fleurdelisé disputera cinq matchs en trois jours à Tri-City.

Les hommes de Patrick Scalabrini se dirigent vers la Pennsylvanie pour disputer une série de trois rencontres contre les Wild Things de Washington qui commencera mardi.

Les deux équipes occupent présentement la deuxième position de leur division respective.

Équipe Québec a fait l’acquisition du joueur d’avant-champ Darren Seferina des Goldeyes de Winnipeg de l’Association Américaine en échange d’un joueur qui sera nommé plus tard.